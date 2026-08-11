Treolan стала официальным дистрибьютором Sato

Компания Treolan объявила о начале сотрудничества с Sato, разработчиком решений Auto-ID. В соответствии с подписанным соглашением Treolan получил статус официального дистрибьютора Sato на территории стран СНГ.

На протяжении 82 лет Sato помогает предприятиям сделать каждый объект частью цифровой экосистемы, обеспечивая его точную идентификацию и прослеживаемость на всех этапах жизненного цикла. Решения компании применяются в производстве, логистике, розничной торговле, пищевой промышленности, здравоохранении и других отраслях, где критически важны достоверность данных, скорость обработки информации и надёжность процессов. В портфеле Sato для Auto-ID и маркировки представлены принтеры, cканеры, расходные материалы, ручные аппликаторы, различные аксессуары и программное обеспечение.

Сегодня Sato объединяет более 5,6 тыс. сотрудников в 26 странах мира, оставаясь одним из ведущих мировых поставщиков в сфере автоматической идентификации.

Елена Комелькова, старший региональный менеджер Sato в Центральной и Восточной Европе и СНГ, сказала: «Для Sato выбор дистрибьютора — это прежде всего выбор долгосрочного партнёра, который разделяет наши принципы качества, надёжности и профессиональной поддержки заказчиков. Мы уверены, что опыт Treolan, сильная партнёрская сеть и глубокая экспертиза на рынке позволят сделать технологии Sato еще более доступными для компаний в странах СНГ и помогут реализовать множество успешных проектов».

Оксана Дозорова, руководитель отдела ПК и периферии Treolan, отметила: «Рынок автоматической идентификации продолжает активно развиваться, а требования бизнеса к надежности, скорости и интеграции решений постоянно растут. Присоединение Sato к нашему портфелю позволит предложить партнёрам один из сильнейших мировых брендов в области маркировки и Auto-ID, а также комплексную техническую и сервисную поддержку на всех этапах реализации проектов».

Объединив глобальную технологическую экспертизу Sato и многолетний опыт Treolan в развитии партнёрского канала, компании намерены способствовать дальнейшему развитию рынка автоматической идентификации в странах СНГ. Партнерство позволит заказчикам получить доступ к современным технологиям для маркировки и автоматической идентификации, а также к квалифицированной технической, сервисной и консультационной поддержке, необходимой для успешной реализации проектов на всех этапах их жизненного цикла.