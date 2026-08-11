Аналитика МТС AdTech: средний чек в ресейле вырос на 25%, а в масс-маркете — на 21% за первое полугодие 2026 года

По данным МТС AdTech, в первом полугодии 2026 г. аудитория онлайн-платформ ресейл-платформ и брендов масс-маркета сократилась, однако средний чек в обоих сегментах продолжил расти. Наиболее заметная динамика зафиксирована в ресейле: во II квартале 2026 г. средний чек увеличился на 28% год к году. В масс-маркете рост среднего чека во II квартале оказался чуть более плавным — по сравнению с аналогичным периодов показатель увеличился на 22%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудитория уникальных пользователей интернет-ресурсов масс-маркет брендов примерно в полтора раза больше аудитории ресейла, однако интерес к ресейлу продолжает расти опережающими темпами. По данным МТС AdTech, за первое полугодие 2026 г. уникальная аудитория ресейл-платформ увеличилась на 64% год к году, а количество уникальных пользователей масс-маркета выросло на 47%.

При это пользователи стали реже посещать интернет-ресурсы обоих фэшн сегментов. Среднемесячная аудитория (MAU) ресейл-площадок снизилась на 15% за первые полгода 2026 г., а масс-маркета — на 11%.

Несмотря на общее рыночную динамику, отдельные бренды продолжают активно наращивать среднемесячную аудиторию. Среди масс-маркет игроков самые высокие темпы роста показали Befree (+16%), Gloria Jeans (+15%) и Sela (+3%). В сегменте ресейла лидерами стали The Cultt (+71%) и The Blue Store (+47%).

Рост среднего количества дней использования интернет-ресурсов на уникального пользователя в течение месяца зафиксирован только среди брендов масс-маркета. Лидером стала Sela — показатель увеличился на 11%, а среднее число дней посещения достигло трех в месяц. Также положительную динамику показали «ТВОЕ» (+7%), MAAG (+5%) и Gloria Jeans (+2%) — в среднем пользователи посещали их интернет-ресурсы два дня в месяц.

«Рост среднего чека на фоне снижения посещаемости говорит о качественном изменении потребительского поведения. Россияне стали реже заходить на fashion-площадки, но принимают более осознанные решения о покупке. Для брендов это означает, что сегодня важнее не максимальный охват, а работа с аудиторией, которая действительно готова к покупке. В таких условиях особенно эффективно работают персонализированные коммуникации и точное планирование интернет-рекламы на базе Big Data: деперсонализированные данные позволяют видеть где и сколько денег тратят разные сегменты целевой аудитории», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об исследовании

Аналитика на базе Big Data МТС по ресейл-платформам и масс-маркет брендам по параметрам уникального количества пользователей интернет ресурсов рынка Fashion-ритейла, MAU, количеству дней пользования интернет ресурсами, среднему чеку. Период для анализа данных с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г. и 1 января 2026 г. по 30 июня 2026 г. в гранулярности месяц, квартал и полгода. В исследовании анализировались данные с 19 ресейл-платформ и 20 масс-маркет бренда.