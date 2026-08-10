70% сотрудников комфортно работают вне офиса, но каждый второй сталкивается с проблемами корпоративного ПО

Гибридная и удаленная работа перестала быть для сотрудников непривычным форматом, однако качество корпоративных цифровых сервисов по-прежнему остается одним из главных источников сложностей. Согласно исследованию ГК ОТР, 70% сотрудников комфортно работать в смешанном режиме, тогда как более половины — 53% — сталкиваются с зависаниями систем, медленной работой сервисов и ошибками интерфейсов. Об этом CNews сообщили представители ГК ОТР.

Опрос проведен ГК ОТР среди 1200 сотрудников компаний, работающих в гибридном и удаленном формате, из 20 регионов России.

Результаты исследования показывают, что работа вне офиса окончательно вошла в повседневную практику сотрудников. 54% респондентов сегодня совмещают офис и удаленную работу, еще 25% полностью или преимущественно трудятся из дома, приезжая в офис только при необходимости. Полностью удаленно работают 21% опрошенных.

При этом сам формат работы большинство уже не воспринимает как проблему. 19% сотрудников назвали работу с использованием корпоративных цифровых сервисов очень комфортной, еще 51% — скорее комфортной, несмотря на отдельные сложности. Только 3% считают, что цифровые инструменты скорее мешают им выполнять рабочие задачи.

Основные трудности сегодня связаны не столько с необходимостью работать на расстоянии, сколько с качеством самой цифровой среды. 53% сотрудников периодически сталкиваются с техническими проблемами — зависаниями, низкой скоростью работы и ошибками интерфейса. Кроме того, 38% при удаленной работе сильнее ощущают отрыв от команды, а 29% отмечают сложности с коммуникацией.

На этом фоне надежность и скорость становятся важнее дополнительных функций. 72% участников исследования назвали главным требованием к корпоративным сервисам удобство и возможность быстро выполнять ежедневные задачи, 64% — стабильную работу без постоянных ошибок и зависаний. Еще для 38% важно одинаково комфортно пользоваться рабочими инструментами как дома, так и в офисе.

Стабильность остается и главным фактором доверия к корпоративному ПО. Для 75% сотрудников важнее всего, чтобы сервисы работали без постоянных сбоев. Защиту персональных данных выделили 39% респондентов, современный и удобный интерфейс — 22%.

При этом цифровые инструменты уже стали неотъемлемой частью рабочего дня. Корпоративной почтой и мессенджерами пользуются 89% сотрудников, сервисами видеоконференций — 79%, системами постановки задач — 52%, электронным документооборотом — 43%.

Большинство сотрудников видят в этих инструментах реальную пользу. 74% говорят, что корпоративные сервисы позволяют быстрее решать рабочие вопросы и получать доступ к необходимым документам. Для 56% важна возможность легко переключаться между домом и офисом без потери эффективности, а для 27% — быстрее принимать решения.

Одновременно сотрудники ожидают дальнейшего развития цифровой среды. 77% хотели бы пользоваться сервисами, документами, HR-функциями и рабочими приложениями через единое пространство. Еще 41% ждут более удобного мобильного приложения, 34% — более быстрого доступа к документам и справочной информации.

Готовность самих сотрудников к изменениям при этом остается высокой. 62% готовы пользоваться новыми цифровыми инструментами, если они действительно помогают экономить рабочее время, 46% поддержат решения, которые упрощают ежедневные задачи. 70% готовы участвовать в улучшении корпоративных сервисов и давать обратную связь при условии, что это не потребует от них дополнительных усилий.

Исследование также показало, что российские компании продолжают работать в смешанном ИТ-ландшафте. 56% сотрудников сообщили, что их работодатели одновременно используют отечественное и иностранное программное обеспечение. Только 18% работают преимущественно на зарубежных решениях, а 16% — на российских.

«Цифровая зрелость российских работодателей определяется прежде всего качеством ежедневного пользовательского опыта сотрудников. Корпоративные сервисы становятся такой же частью бренда любой организации — будь то коммерческой или государственной, как система мотивации или корпоративная культура. Если цифровые инструменты работают быстро, надежно и позволяют сотруднику одинаково эффективно выполнять задачи из любой точки, они повышают вовлеченность и удовлетворенность работой. Если они регулярно дают сбои или требуют постоянного переключения между десятками приложений, это напрямую влияет на восприятие компании, эффективность, а значит, на продуктивность и экономику в целом. Наш опыт показывает, что корпоративные сервисы, работающие через «единое окно доступа», повышают качество пользовательского опыта и позволяют выстраивать двустороннюю коммуникацию», — сказал директор по стратегии ИТ-интегратора — группы компаний ОТР — Арман Коспанов.

Качество корпоративного софта влияет и на восприятие самого работодателя: 83% опрошенных отмечают связь между удобством цифровых сервисов и своим отношением к работе и компании. Это показывает, что после массовой адаптации к гибридному формату следующим вызовом для работодателей становится уже не организация удаленной работы как таковой, а качество цифрового рабочего места.