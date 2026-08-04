АНО «Обнимаю сердцем» первой в России запустила брендированную мобильную связь на инфраструктуре Билайна для регулярной поддержки инклюзивных проектов

АНО «Обнимаю сердцем», развивающая экосистему естественной инклюзии, запустила брендированную мобильную связь «Хоровод мобайл» на базе платформы Smart MVNO («умный» виртуальный мобильный оператор) от Билайна.

«Хоровод мобайл» — первый в России проект брендированной мобильной связи благотворительной организации. Его ключевая особенность заключается в том, что привычные ежемесячные расходы на мобильную связь становятся регулярной поддержкой социальных инициатив: часть средств от оплаты тарифа направляется на развитие инклюзивных проектов АНО «Обнимаю сердцем».

В отличие от традиционной благотворительности, которая чаще всего строится на разовых пожертвованиях, «Хоровод мобайл» предлагает новую модель участия. Абонент получает полноценную мобильную связь федерального оператора и одновременно регулярно поддерживает развитие инклюзивных программ. Благотворительность становится естественной частью повседневной жизни и не требует дополнительных действий.

«Хоровод мобайл» станет частью экосистемы АНО «Обнимаю сердцем», объединяющей семьи, детей и взрослых с инвалидностью, волонтеров, бизнес, образовательные учреждения и культурные площадки вокруг практик естественной инклюзии. Сим-карты «Хоровод мобайл» будут распространять волонтеры движения. Такая модель позволит одновременно расширять сообщество доброго проекта, вовлекать новых участников в благотворительную деятельность.

Анна Федорова, основатель движения и руководитель АНО «Обнимаю сердцем»:

«Люди хотят помогать, но далеко не всегда готовы делать это через отдельные пожертвования или специальные акции. Мы долго искали способ сделать благотворительность естественной частью повседневной жизни. Так появилась идея "Хоровод мобайл" — мобильной связи, которая позволяет поддерживать социальные проекты, просто оплачивая привычный тариф. Каждая ежемесячная оплата становится вкладом в развитие наших программ. Сейчас это подготовка к изданию третьей книги, на этот раз, сказки от детей. Для нас это не просто новый источник поддержки, а возможность сформировать новую культуру участия, где помощь становится такой же естественной, как пользование мобильной связью, а пользователь делает реальный вклад в доброе дело и помогает исполнению мечты ребенка. Так, идея рожденная командой якутского отделения Билайна стала примером того, как локальная инициатива перерастает в значимое федеральное направление, формируя новую социальную реальность страны»

На протяжении всей своей истории Билайн делает ставку не на единовременную помощь, а на системные финансовые и технологические инструменты. Так, более 10 лет назад был запущен сервис рекуррентных платежей с мобильного счета, который кардинально изменил частную благотворительность, превратив спонтанные переводы в осознанную подписку. Исследования подтверждают: регулярные небольшие взносы приносят почти втрое больше средств, чем крупные разовые пожертвования, и обеспечивают фондам предсказуемый денежный поток для долгосрочного планирования. Платформа Smart MVNO («умный» виртуальный мобильный оператор) позволяет компаниям и организациям запускать мобильную связь под своим брендом без создания собственной телеком-инфраструктуры. Билайн обеспечивает работу сети, технической платформы и клиентского сервиса, а партнер получает готовый цифровой инструмент для развития своего сообщества, повышения лояльности клиентов и т.д.

Роман Прыганов, директор по управлению партнерским каналом Билайна:

«Проект "Хоровод мобайл" стал первым примером использования этой модели некоммерческой организацией. Вместе с АНО “Обнимаю сердцем” мы создаем новый для российского рынка формат, в котором мобильная связь становится механизмом регулярной поддержки социальных проектов. Мы рассчитываем, что этот опыт покажет, как телеком-технологии решают общественно значимые задачи, и откроет новые возможности для развития некоммерческого сектора».

АНО «Обнимаю сердцем» развивает экосистему естественной инклюзии с 2022 года. В 2025 году получило статус лидерского проекта Агентства стратегических инициатив. Сегодня движение объединяет более 2000 волонтеров, реализовало свыше 200 мероприятий, проводит уроки толерантности в школах, развивает проекты поддержки семей, инклюзивного туризма и культурные инициативы, вовлекая бизнес и общество в решение социальных задач.