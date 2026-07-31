Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Число камер для ИИ-контроля запаркованности контейнерных площадок удвоилось

К ИИ-мониторингу запаркованности контейнерных площадок подключено 1162 камеры системы «Безопасный регион» – за год их количество увеличилось более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Решение действует по принципу «под ключ»: от момента обнаружения нарушения до оформления протоколов и взыскания штрафа процесс максимально автоматизирован, а участие человека сводится к ключевым точкам контроля», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион». Если машина перекрывает доступ к контейнерной площадке более 15 минут, ИИ фиксирует нарушение и распознает госномер автомобиля.

Затем сервис ИИ передает данные в Систему автоматизации административного производства (СААП). Там запускаются межведомственные запросы для получения информации о транспортном средстве. Сформированный пакет документов поступает на проверку инспектору Минчистоты – он принимает решение о возбуждении дела.

Далее СААП передает начисление в информационную систему платежей и направляет постановление владельцу – через «Госуслуги» или «Почту России». Если штраф не оплачен вовремя, все данные передаются в Федеральную службу судебных приставов

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«За два года ИИ выявил более 9,6 тыс. случаев запаркованности контейнерных площадок. По 4,7 тыс. нарушений были выписаны штрафы. На участках, где автомобилистов привлекли к ответственности, число подобных нарушений снизилось на 40%, а случаи невывоза мусора сократились на 44%», – сказала Надежда Куртяник.

На старте проекта нейросеть анализировала кадры с видеокамер дважды в сутки, а теперь – каждые 30 минут. Это позволяет выявлять нарушения еще до появления жалоб от жителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще