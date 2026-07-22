«Авито Реклама» и «Авито Товары»: более трети россиян используют товары для улучшения качества сна

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, какие привычки и покупки помогают улучшить качество отдыха, а также какую роль в выборе товаров для сна играет онлайн-реклама. Исследование показало, что более трети россиян уже используют такие товары, главным критерием при покупке остается эффективность таких товаров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Что мешает россиянам высыпаться

Полноценный сон остается одной из ключевых составляющих качества жизни, однако многие россияне регулярно сталкиваются с его нарушением. Согласно результатам исследования, чаще всего россияне жалуются на долгое засыпание — 37% опрошенных сталкиваются с этой проблемой. Еще 30% отметили частые пробуждения в течение ночи, а 27% испытывают дискомфорт из-за жары или холода. Среди других факторов, мешающих полноценному отдыху, респонденты называют шум и чувство усталости после пробуждения — каждый из этих вариантов отметили 18% опрошенных.

Чтобы сделать сон более комфортным и качественным, россияне все чаще обращаются к специальным товарам для отдыха. Так, уже 34% респондентов используют такие товары, а еще 21% планируют приобрести их в ближайшее время.

Какие товары выбирают россияне

«Среди товаров для улучшения качества сна самыми популярными у респондентов стали подушки (44%), постельное белье (36%) и матрасы (27%). Также в топ покупок вошли увлажнители и очистители воздуха (23%) и одеяла (20%). Кроме того, россияне проявляют интерес к аксессуарам и гаджетам для сна, включая маски, беруши и умные устройства. Это подтверждается не только данными опроса, но и статистикой продаж на «Авито». Во II квартале 2026 г. продажи постельного белья и наматрасников выросли на 33% год к году, пледов и покрывал — на 20%, а одеяла и подушки россияне стали покупать на 14% чаще», — сказал Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и интерьер» в «Авито».

При выборе таких товаров респонденты прежде всего ориентируются на их эффективность: этот критерий назвали 51% участников опроса. В число наиболее важных факторов также вошли цена (38%), ортопедический эффект (35%) и безопасность материалов (32%). При этом почти четверть россиян обращают внимание на отзывы других покупателей (24%), а для 19% важную роль играют рекомендации врачей и специалистов.

В среднем в течение ближайшего года россияне планируют потратить на товары для улучшения качества сна 12,65 тыс. руб.

Как онлайн-реклама влияет на выбор

Большинство респондентов (78%) отметили, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на их выбор при покупке товаров для улучшения качества сна (ортопедические матрасы, подушки, утяжеленные одеяла и др.). Для 12% опрошенных она является одним из главных факторов при принятии решения, еще 32% учитывают рекламные предложения наряду с другими критериями. Еще треть респондентов (33%) время от времени обращают внимание на рекламу.

Чаще всего россияне замечают релевантные рекламные предложения на площадках электронной коммерции (47%). Меньшее количество респондентов отмечают рекламу в социальных сетях (26%) и на телевидении (25%).

«По результатам опроса мы видим, что влияние онлайн-рекламы зависит от уровня вовлеченности пользователя в категорию. Среди тех, кто регулярно пользуется товарами для улучшения качества сна, каждый четвертый (25%) называет рекламу одним из главных факторов выбора. Это говорит о том, что по мере знакомства с категорией пользователи начинают воспринимать релевантную рекламу как полезный источник информации, который помогает быстрее ориентироваться в ассортименте и находить подходящие предложения», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.