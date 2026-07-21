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РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, внедрил единую систему мониторинга для контроля качества каналов связи, предоставляемых «Ростелекомом» государственным заказчикам. Решение охватывает порядка 20 тыс. объектов, расположенных во всех регионах России. Система мониторинга построена на базе платформы Smart Control, разработанной в РТК-ЦОД. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Платформа контроля качества телекоммуникационных услуг Smart Control развернута в облаке РТК-ЦОД, а на объектах связи заказчиков устанавливаются специальные метрологические зонды для измерения параметров каналов. В непрерывном режиме 24/7 решение анализирует состояние коммуникационных каналов по ключевым метрикам: сетевые задержки передачи данных и их вариации (джиттер), доля потерянных пакетов, пропускная способность каналов, соблюдение SLA. При этом система не оказывает влияния на стабильность и производительность основных сервисов заказчика. В случае обнаружения отклонений Smart Control автоматически инициирует регламентированные процедуры реагирования и передает информацию в техническую поддержку «Ростелекома». Это позволяет устранить деградацию качества канала связи до того, как она станет заметна пользователям.

Все данные о состоянии каналов связи консолидированы в едином веб-интерфейсе. Таким образом, заказчик и оператор могут в реальном времени наблюдать за метриками качества. На сегодняшний день услугой мониторинга качества каналов связи РТК-ЦОД уже пользуются более 20 заказчиков «Ростелекома».

Внедрение платформы Smart Control, разработанной РТК-ЦОД, обеспечило «Ростелекому» и его заказчикам возможность действовать в едином информационном пространстве, что кардинально повысило прозрачность и оперативность контроля. Благодаря работе системы мониторинга время реакции на инциденты сократилось в среднем в шесть-восемь раз.

«Мониторинг качества каналов связи на базе Smart Control - это комплексная услуга с полным циклом сопровождения. Платформа изначально спроектирована как тиражируемое решение - мы можем подключать новых абонентов и масштабировать систему на дополнительные объекты без необходимости доработки архитектуры. Такой подход позволяет оперативно наращивать покрытие и сохранять единые стандарты качества для всех заказчиков», — сказал технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.

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РТК-ЦОД развивает комплексное решение Smart Control с 2020 г., проект реализуется командой из более 30 разработчиков. Smart Control автоматизирует эксплуатацию ИТ-инфраструктуры и контролирует качество предоставления сетевых, вычислительных и облачных сервисов. Продукт полностью замещает функциональность решения BMC Patrol и IBM Tivoli. В состав платформы входят дополнительные модули: подсистема единого каталога пользователей «Smart Control. Домен», подсистема инвентаризации и управления «Smart Control. Инвентаризация и управление», подсистема управления идентификацией и доступом «Smart Control. IAM», а также модуль зонтичного мониторинга. Smart Control и все его модули входят в Реестр отечественного ПО.


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