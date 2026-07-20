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RFID-считыватели «РСТ-Инвент» вошли в Реестр российской промышленной продукции ГИСП

Потолочный RFID-считыватель RST-Skytrack и портальный RFID-считыватель RST-Singlegate, разработанные компанией «РСТ-Инвент», включены в Реестр российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), оператором которой выступает Минпромторг России. Статус подтверждает российское происхождение оборудования и его соответствие установленным государственным требованиям. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

RST-Skytrack и RST-Singlegate предназначены для автоматического контроля движения объектов, оснащенных RFID-метками. Устройства фиксируют факты выноса и вноса объектов через контролируемые зоны, включая попытки несанкционированного перемещения. Благодаря поддержке интеграции с внешними информационными системами легко встраиваются в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий.

RFID-считыватели применяются в промышленности, логистике, розничной торговле, библиотеках, образовательных учреждениях и других сферах, где требуется автоматизированный контроль движения материальных ценностей. Устройства сокращают количество ошибок, связанных с человеческим фактором, повышают прозрачность процессов учета и уровень безопасности.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Включение RFID-считывателей в Реестр российской промышленной продукции расширяет возможности их применения в проектах, направленных на укрепление технологического суверенитета страны, включая государственные закупки, программы импортозамещения и проекты компаний, использующих оборудование российского производства.

«Включение RFID-считывателей в реестр — это официальное подтверждение того, что оборудование «РСТ-Инвент» разработано и производится в России и соответствует всем государственным требованиям. Для многих организаций этот статус является важным критерием при выборе поставщика, особенно в проектах с требованиями к использованию отечественной продукции. Именно поэтому мы последовательно развиваем линейку российских RFID-решений — чтобы предприятия могли внедрять современные технологии, разработанные и произведенные в России», — сказал коммерческий директор компании «РСТ-Инвент» Илья Мельник.

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