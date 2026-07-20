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MWS TeamStream запустил MCP-сервер для работы с видео через ИИ-ассистентов

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» запустила TeamStream MCP Server – сервер, который предоставляет ИИ-ассистентам и нейросетям прямой доступ к видеотеке и рабочим пространствам MWS TeamStream.

Обновление позволяет пользователям работать с материалами MWS TeamStream из привычных ИИ-инструментов, IDE и desktop-приложений. Вместо ручного поиска по видеотеке или переключения между несколькими сервисами достаточно сформулировать запрос ИИ-ассистенту: он поможет найти нужную запись, подготовить краткое содержание, расшифровку, перечень ключевых решений и комментариев, данные о просмотрах или прямую ссылку на видео.

Новый функционал открывает для команд несколько сценариев работы с видео через ИИ-ассистентов. Пользователи могут получать транскрибации и саммари записей, анализировать просмотры и обращаться к расширенной аналитике по видеоматериалам с помощью запросов на естественном языке.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

MCP-подключение делает накопленный видеоконтент частью рабочего контекста для ИИ-ассистентов. Нейросеть работает не с абстрактным запросом, а с реальными материалами команды: демонстрациями продукта, обсуждениями решений, статусами, инструкциями, записями встреч и видеодокументацией. Это помогает быстрее погружаться в проекты, готовить отчеты и краткие обзоры, формировать задачи и создавать черновики документации. Проектные менеджеры могут автоматизировать рутинную работу с видеоматериалами, маркетологи – оперативно получать аналитику просмотров для отчетности, а HR- и контент-команды – поддерживать медиатеку и обновлять метаданные без постоянного переключения между интерфейсами.

«Современные команды все чаще строят рабочие процессы вокруг ИИ-ассистентов и автоматизации. MCP становится одним из ключевых стандартов для безопасного и унифицированного подключения таких помощников к данным и сервисам. Для MWS TeamStream это важный шаг: мы развиваем продукт не только как видеосервис, но и как часть ежедневных рабочих процессов команд – от разработки и управления проектами до маркетинга, онбординга и обмена знаниями», – сказал директор по продукту MWS TeamStream Антон Гурин.

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