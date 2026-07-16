Покорители алтайских вершин на связи: «МегаФон» оцифровал путь к горе Енахташ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай связь «МегаФона» стала более стабильной и качественной. Специалисты оператора установили телеком-оборудование у подножия горы Енахташ - одной из популярных горных вершин региона, обеспечив сигналом как местных жителей, так и многочисленных туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Высота Енахташ относительно небольшая и составляет 1436 метров над уровнем моря. Гору окружают дикие природные ландшафты и река Катунь, полюбоваться которыми ежегодно приезжают тысячи путешественников со всей страны. Чтобы туристы всегда оставались на связи и отдых был максимально комфортным, оператор установил на этой территории базовую станцию.

Телеком-оборудование работает в низкочастотных диапазонах 2G и 4G. Это наиболее эффективное решение для данной местности, поскольку сигнал базовой станции распространяется максимально широко и достигает нескольких населенных пунктов.

«Специалистам удалось обеспечить связью три села: Тюнгур, Катанда и Кучерла. Суммарно в этих поселках проживает около 1300 тыс. человек, но в летний период население деревень значительно увеличивается за счет альпинистов и любителей автономных туристических экспедиций. Поселки служат транспортными и логистическими узлами для походов к озерам, горам и природному парку «Белуха», — отметила директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

«Развитие мобильной связи и интернета в регионе по праву считается драйвером экономики. Доступность сетей обеспечивает безопасность граждан, рост качества сервиса и возможность для жителей делиться информацией. Планомерная добросовестная работа операторов связи в республике уже позволила нам максимально укрепить цифровую инфраструктуру региона, сделать электронные государственные услуги еще удобнее и эффективнее и, как следствие, повысить уровень жизни наших граждан», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Республики Алтай Роман Бовин.