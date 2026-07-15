В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026

В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

В очной программе на кампусе Нанкинского университета в Сучжоу принимают участие 104 студента, аспиранта и молодых исследователя из России, Китая и других стран, а дистанционный формат позволил расширить аудиторию школы еще примерно на 300 участников. В 2026 г. интерес к школе стал рекордным. Нанкинский университет — один из ведущих исследовательских вузов Китая и участник Лиги C9, объединяющей девять ведущих университетов страны.

Лекторская программа Smiles-2026 стала одной из самых международных за всю выездную историю школы. В ней участвуют 17 ведущих исследователей из семи стран — России, Китая, Великобритании, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнама.

Центральная тема школы — инженерный искусственный интеллект и переход от фундаментальных методов к надежным решениям для науки и индустрии. Участники изучат методы байесовского машинного обучения, вероятностного моделирования и оценки неопределённости, большие языковые и генеративные модели, медицинский ИИ, компьютерное зрение и интеллектуальные инженерные системы.