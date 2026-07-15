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«УГМК-Телеком» и «УльтимаТек» договорились вместе автоматизировать горно-металлургическое производство

«УГМК-Телеком» и промышленный интегратор «УльтимаТек» заключили соглашение о совместной реализации проектов в области создания, эксплуатации и развития автоматизированных систем управления и решений частных сетей связи. Об этом CNews сообщил представитель «УльтимаТек».

Документ фиксирует партнерство там, где особенно важны надежность, скорость внедрения и технологическая совместимость решений. Компании планируют объединять экспертизу для проработки концепций, проектирования, выбора оборудования и программного обеспечения, управления пусконаладкой и сопровождения проектов.

«Сегодня автоматизация и цифровизация имеют для промышленности особое значение, в том числе в силу дефицита кадров и роста требований к современным производствам. Нам важно, что рядом есть партнер, с которым мы давно работаем, поэтому мы выделили конкретные сферы, в которых переходим к следующему этапу сотрудничества, взаимно усиливая экспертизу», — отметил Владимир Ланских, генеральный директор «УГМК-Телеком».

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Отдельный фокус сотрудничества — частные сети связи LTE/5G-ready для промышленных объектов. Такие решения создают единый контур для телеметрии, АСУ ТП, видео, голосовой связи и других производственных сервисов, повышая управляемость и устойчивость инфраструктуры.

«Совместно с «УГМК-Телеком» и вендорами российских решений мы продолжим усиливать импортонезависимость и информационную защищенность горно-металлургического комплекса, где применяется более 70 видов объектов КИИ для выполнения 300 уникальных типов производственных процессов. Кроме того, мы планируем активнее развивать импортозамещение SCADA-систем, которые управляют промышленным оборудованием, и на многих производствах сейчас остаются иностранными. Сотрудничество в рамках партнерства позволит эффективнее работать над сложными проектами, востребованными в отраслях тяжелой промышленности», — сказал Павел Растопшин, генеральный директор «УльтимаТек».

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