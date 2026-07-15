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«МегаФон» масштабировал LTE-сеть в новостройках Благовещенска

Жильцы новых домов по Игнатьевскому шоссе в Благовещенске получили доступ к качественному мобильному интернету со скоростью до 40 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию в крупном микрорайоне города. Современное телеком-оборудование обеспечило стабильной связью пользователей в новостройках, расположенных между улицами Тепличная и Василенко. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция работает в стандарте 4G/LTE и дополняет уже существующую телеком-инфраструктуру микрорайона. Ее запуск позволил увеличить емкость сети и обеспечить для растущего числа абонентов комфортное пользование сервисами видеосвязи, стриминговыми платформами, облачными хранилищами и экосистемами «умного дома».

Оборудование расположено таким образом, что в зону уверенного покрытия попадают не только новостройки, но и обширная прилегающая территория. В радиус действия базовой станции вошли соседние жилые массивы, магазины, социальные объекты развивающегося микрорайона, а также транспортные развязки на ключевом выездном маршруте города в сторону аэропорта.

«Район активно застраивается, появляется много новых домов, растет число абонентов, нагрузка на сеть МегаФона увеличивается. Еще одна базовая станция стала своевременным решением задачи по обеспечению качественной мобильной связью в этой локации. Наши инженеры сделали так, чтобы у новоселов мобильный интернет работал стабильно и быстро. Скорость до 40 Мбит/с позволяет им спокойно работать из дома, смотреть видео, общаться с близкими по видеосвязи», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

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«Обеспечение жителей микрорайонов Благовещенска качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом — важная задача для региона. Запуск дополнительного телеком-оборудования в районе Игнатьевского шоссе — это реальный шаг к тому, чтобы современные цифровые сервисы были доступны каждому, ведь хорошая связь — это основа комфортной жизни в современном городе», — сказал замминистра цифрового развития и связи Приамурья Алексей Торутантов.

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