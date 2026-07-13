Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила кировчан от трех лет спама

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в Кировской области в первом полугодии 2026 г. Благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта и Big Data кировчанам удалось сэкономить около 2 млн минут — это свыше трех лет непрерывного времени, которое они не потратили на пустые и опасные разговоры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего злоумышленники пытались обмануть жителей Кировской области, маскируясь под сотрудников пенсионных и социальных служб – на такие звонки пришлось 17% от всех блокировок. На втором месте – поддельные звонки от имени государственных органов (16%).

Хотя общее количество спам-вызовов в регионе сократилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., активность злоумышленников сохраняется: за первые шесть месяцев 2026 г. было заблокировано 8 млн нежелательных звонков. Средняя продолжительность одного заблокированного вызова составила 13 секунд.

Группой повышенного риска остаются пенсионеры старше 65 лет — именно на них мошенники нацелены чаще всего. При этом меньше всего кировчанам досаждали туристическими предложениями и рекламой развлечений и ресторанов — такие звонки единичны.

«Мы уделяем приоритетное внимание безопасности наших абонентов в Кировской области и постоянно работаем над повышением эффективности защитных механизмов. Сервис «Защитник» построен на инновационных технологиях МТС – он анализирует каждый подозрительный звонок более чем по 200 параметрам, что позволяет нейтрализовать угрозу еще до того, как человек ответит. А если разговор уже начался, интеллектуальный алгоритм может прямо в процессе беседы предупредить абонента о возможном мошеннике. Для жителей нашего региона, где мобильная связь стала неотъемлемой частью повседневной жизни, такая многоуровневая система – это не просто удобство, а реальная гарантия безопасности и спокойствия», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще