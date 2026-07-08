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«Урал» представил штатное головное устройство для коммерческого транспорта

Российский производитель автомобильной электроники «Урал» представил новое головное устройство для коммерческого транспорта Урал RU/MP3-223SA. Модель предназначена для установки в грузовые автомобили, автобусы и специальную технику, где ключевыми требованиями остаются надежность оборудования, простота эксплуатации и стабильная работа в течение всего срока службы транспортного средства. Об этом CNews сообщили представители «Урал».

Выход новинки происходит на фоне устойчивого спроса на решения для коммерческого транспорта. По данным аналитического агентства «Автостат», в России зарегистрировано около 8,3 млн единиц коммерческой техники, включая более 3,6 млн грузовых автомобилей и около 376 тыс. автобусов. Таким образом, коммерческий транспорт остается одним из крупнейших сегментов автомобильного парка страны.

Урал RU/MP3-223SA уже поставляется на российские автозаводы в качестве штатного головного устройства. Для автомобильной электроники это один из наиболее сложных каналов поставок, поскольку оборудование должно соответствовать требованиям автопроизводителей по надежности, устойчивости к перепадам напряжения и стабильности работы в различных климатических условиях. Использование устройства в серийной комплектации техники фактически подтверждает его готовность к длительной эксплуатации в профессиональном транспорте.

ural_ru-mp3-223sa.jpg

Урал

«Поставка оборудования на автозаводы является одним из самых сложных этапов для любого производителя автомобильной электроники. Требования к надежности и стабильности работы здесь существенно выше, чем на потребительском рынке. Поэтому для нас особенно важно, что Урал RU/MP3-223SA используется в качестве штатного головного устройства в серийно выпускаемой технике. Это подтверждает готовность решения к длительной эксплуатации в реальных условиях коммерческого транспорта», — отметили представители компании «Урал».

Новинка сочетает традиционные функции автомобильного радиоприемника с возможностями воспроизведения аудиоконтента через USB-накопители и Bluetooth. При этом устройство поддерживает работу как в автомобилях с 12-вольтовой бортовой сетью, так и в технике с напряжением 24 В, что позволяет использовать его на широком спектре коммерческого транспорта без необходимости подбора различных решений для разных типов машин.

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Отдельное внимание разработчики уделили качеству радиоприема. Помимо FM-диапазона Урал RU/MP3-223SA поддерживает диапазон AM. Такая возможность особенно востребована на междугородних маршрутах и в удаленных районах, где покрытие FM-станций может быть ограничено. Для водителей грузовиков, автобусов и специальной техники радио по-прежнему остается одним из наиболее доступных источников информации в пути.

Актуальность подобных решений связана и с масштабами отрасли. По данным Росстата, только за 2025 г. в России было произведено около 131 тыс. грузовых автомобилей и более 23 тыс. автобусов различных классов. Несмотря на колебания рынка, объемы выпуска коммерческой техники остаются значительными, а требования к надежности штатного оборудования продолжают расти.

«Коммерческий транспорт предъявляет особые требования к автомобильной электронике. Если в легковом автомобиле головное устройство в первую очередь отвечает за комфорт, то в грузовиках и автобусах на первый план выходят надежность, стабильная работа в течение многих лет и уверенный прием сигнала на протяженных маршрутах. При разработке Урал RU/MP3-223SA мы ориентировались именно на эти задачи, поскольку устройство создавалось для ежедневной эксплуатации в профессиональном транспорте», — отметил представитель компании «Урал».

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