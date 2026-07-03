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Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria DVCS до версии 6.14.0.4. Новый релиз расширяет функциональность и оптимизирует существующие сценарии использования. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Для бесшовного доступа пользователей через веб-интерфейс была добавлена возможность сквозной аутентификации по технологии Single Sign-On (SSO). Теперь пользователю не требуется повторно вводить аутентификационные данные для доступа к сервису проверки электронной подписи.

«Особое внимание было уделено поддержке импортозамещения и технологической независимости. Наша команда инженеров успешно провела полный цикл тестов на совместимость Litoria DVCS с актуальной версией РЕД ОС 8 и доменной инфраструктурой РЕД АДМ. Это подтверждает готовность программного комплекса к внедрению в самые современные корпоративные экосистемы», — сказала Екатерина Ермина, руководитель направления PKI отдела анализа продуктов кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Добавлена возможность выгрузки архива квитанций в удобочитаемом виде для дальнейшего хранения в соответствии с бизнес-процессами организации.

Также был улучшен процесс информирования клиентов о проведении технических работ. В интерфейс добавлено оперативное оповещение о проведении плановых технических работ, что позволит сотрудникам заранее планировать своё рабочее время.

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Программный комплекс дополнен асинхронным режимом проверки и продления электронной подписи, позволяющим выполнять операции в фоновом режиме. Результат выполнения операции пользователь может посмотреть в личном кабинете или информационной системе, через которую выполнялся запрос. Такой режим позволяет повысить стабильность работы сервиса и не зависеть от стабильности соединения.

За счет реализации единой платформы хранения PKI-объектов расширена функциональность, которая позволяет выполнять: автоматическую загрузку и своевременное обновление TSL Минцифры, сертификатов и CRL любых УЦ; хранение всех версий сертификатов и CRL; распространение PKI-объектов для средств создания и проверки электронной подписи линейки Litoria; шифрование документов в Litoria Desktop 2 без необходимости обмена сертификатами.

Кроме того, теперь стало возможно выстроить иерархию хранилищ PKI-объектов, состоящую из головной и подчинённой инсталляции. Такой подход позволяет создать единую систему распространения доказательств в условиях ограниченности доступа в сеть Интернет в дочерних обществах, филиалах, территориально распределённых подразделениях.

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