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МТС усилила сеть LTE для жителей воронежского микрорайона «Ключи»

МТС построила базовые станции в активно развивающемся микрорайоне «Ключи» на левом берегу Воронежа. Установка нового телеком-оборудования рядом с ЖК «Джаз» и «Ключи Клаб» улучшила качество голосовой связи и увеличила скорость мобильного интернета на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телекоммуникационную инфраструктуру специалисты МТС развернули в Железнодорожном районе, вблизи новой Остужевской развязки. В зону улучшенного покрытия сети вошли два жилых комплекса – «Джаз» и «Ключи Клаб», школа № 107, рассчитанная на 1,5 тыс. мест, и гипермаркет «Метро». Сеть высокоскоростного интернета LTE также накрыла прилегающую территорию, на которой до конца 2026 г. планируют ввести в эксплуатацию ЖК «Ритм» и детский сад на 280 мест. В перспективе в микрорайоне будут построены еще три жилых комплекса, детская и взрослая поликлиники. В целом, улучшения качества связи коснутся более семи тысяч воронежцев.

Улучшение качества связи охватило не только жилые дома, придомовые территории и социальные объекты, но и магазины, аптеки, кафе.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Микрорайон «Ключи» активно развивается и формируется как современный городской квартал. Мы в МТС учитываем темпы жилищного строительства и заранее планируем расширение сетевой инфраструктуры в районах города для того, чтобы жители новостроек с первых дней имели доступ к качественной связи и быстрому мобильному интернету. При этом мы строим сеть с большим запасом прочности с учетом роста числа новых жильцов в строящихся ЖК», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2025 г. МТС на 75% увеличила скорость передачи данных в четырех крупных ЖК в Центральном, Ленинском и Советском районах Воронежа. Весной 2026 г. МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений. В июне 2026 г. в результате полной модернизации сети МТС в микрорайоне Придонской на 50% выросла скорость мобильного интернета для 23 тыс. жителей Советского района.

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