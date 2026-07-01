Разделы

Безопасность
|

«Доктор Веб» зафиксировали рост уникальных угроз на 95% за II квартал 2026 года

Анализ статистики детектирований антивируса Dr.Web во II квартале 2026 года показал увеличение общего числа обнаруженных угроз на 5,72% по сравнению с I кварталом. Число уникальных угроз возросло на 95,32%.

Такой рост уникальных угроз не является аномальным, и может иметь техническое обоснование: использование упаковщиков для генерации множества версий одного и того же, или генерирование однотипного ПО через нейросети. О каких-либо возможных явных закономерностях можно будет судить только с течением времени.

Главные тенденции II квартала: возросло число угроз, обнаруженных на защищаемых устройствах; среди детектируемых угроз значительно увеличилось число уникальных файлов; количество запросов на расшифровку файлов, затронутых троянскими программами-шифровальщиками, по сравнению с I кварталом сократилось; мошенники стали чаще атаковать пользователей российского мессенджера Max.

Банковские трояны Android.Banker остались самыми распространенными вредоносными программами для Android-устройств.

Специалисты «Доктор Веб» обнаружили рекламный троян Android.MagicAd.1, способный обходить ограничения ОС Android и показывать объявления из фонового режима.

Вирусописатели распространяли вредоносную программу JobStealer, предназначенную для кражи конфиденциальных данных у пользователей компьютеров под управлением Mac и Windows.

В одном из обновлений Microsoft Visual Studio Code был обнаружен вредоносный код.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Видеокарты (GPU) для ИИ в облаке GPU Cloud 2026

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

Обзор: Платформы для проведения вебинаров 2026

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

Это ваши проблемы. Wildberries разом отказала всем продавцам в компенсации ущерба из-за ударов БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще