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Связь в амурской тайге: оператор запустил 4G в поселке Береговой

Жители таежного поселка Береговой в Зейском муниципальном округе Амурской области теперь могут пользоваться 4G в сети «МегаФона». Специалисты перевели базовую станцию со спутника на волоконно-оптическую линию, что позволило запустить мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Ранее в поселке работала только голосовая связь оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» также модернизировали в поселении базовую станцию, дополнив оборудованием с поддержкой связи четвертого поколения с разными диапазонами частот. Это обеспечило широкое LTE-покрытие и стабильно высокую скорость передачи данных.

«Для людей, которые живут и работают в тайге, стабильная связь — это базовая потребность. Сегодня абоненту уже недостаточно просто звонков, необходимо иметь стабильный высокоскоростной интернет, чтобы пользоваться госуслугами, заказывать необходимые товары, оперативно читать новости. Мы запустили 4G на своей сети, чтобы у жителей была возможность выбора удобного тарифа и сервисов в зависимости от своих потребностей», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

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Береговой расположен на берегу Зейского водохранилища, в 160 км от города Зея. Дорога к нему проходит через тайгу. Здесь проживает около тысячи человек, многие работают на местном золотодобывающем предприятии.

«В регионе продолжается работа по расширению LTE-покрытия, в том числе в регионах, приравненных к Крайнему Северу. Теперь жители Берегового могут выбирать удобного для себя оператора. Для отдаленных поселений это новое качество жизни и возможность более активно пользоваться современными цифровыми сервисами», — сказал Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области.

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