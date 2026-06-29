Интроскопы резидента ОЭЗ Москвы установили на двух столичных причалах

На речных причалах возле Парка Горького и музея-заповедника «Коломенское» установили современные досмотровые сканеры с функцией искусственного интеллекта (ИИ). Оборудование создал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Еще пять таких интроскопов более пяти лет работают на Северном речном вокзале, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«В 2025 г. пассажиропоток по Москве-реке достиг 4,5 млн человек — это абсолютный рекорд за последние 30 лет. В 2026 г. ожидается рост еще почти на полмиллиона. Такая динамика требует высокого уровня безопасности. Новые интроскопы с ИИ круглосуточно мониторят потенциальные угрозы и подают сигнал только при реальной опасности. Это поможет избежать очередей на речных причалах в пик летней навигации. Всего за время работы в ОЭЗ столицы резидент выпустил инновационной продукции на 10,7 млрд руб.», — сказал Максим Ликсутов.

Компания «Диагностика-М» — российский производитель досмотрового оборудования. Для причалов предприятие разработало компактные установки размером всего 520 на 320 мм. Они подходят для стесненных входных групп городских причалов и обрабатывают любой багаж — от небольших сумочек до вместительных рюкзаков.

Главная особенность — встроенная нейросеть, обученная более чем на 8,5 млн реальных изображений. Система выделяет цветными маркерами подозрительные зоны и определяет, что именно вызывает тревогу. Например, она может заметить отдельно лежащие батарейки и провода в разных отсеках рюкзака, а также отличает запрещенный предмет от игрушки. В 2025 г. компания выпустила 334 интроскопа с ИИ, из них 42 единицы — именно такой модели.



