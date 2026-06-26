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«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету кузбасский поселок Чистугаш

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в поселке Чистугаш Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области. Специалисты провайдера протянули 3,5 км линий связи и обеспечили доступом к высокоскоростному интернету 113 домохозяйств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ранее в Чистугаше была только мобильная связь, сейчас же по современной технологии GPON кабель можно завести напрямую в дома абонентов. Это гарантирует высокое качество сигнала и стабильную скорость — до 500 Мбит/с. А значит, помимо доступа в интернет жители поселка смогут пользоваться другими услугами компании: например, видеонаблюдением.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания продолжает цифровизацию Кузбасса, и оптика приходит даже в малочисленные населенные пункты региона. Высокоскоростной стабильный интернет всегда меняет жизнь людей к лучшему и открывает новые возможности для решения повседневных задач, общения, обучения и развлечения. К тому же, современная связь повышает привлекательность сёл и деревень как места отдыха: качество цифровых услуг влияет и на уровень туристического сервиса».

Чистугаш — небольшой поселок на берегу реки Чумыш, основанный 100 лет назад. Он находится в живописной лесной зоне, и большинство его жителей — дачники. Наличие высокоскоростного интернета позволяет им и посетителям баз отдыха, расположенным в поселке, оставаться на связи даже вдали от городской суеты.

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Дмитрий Германовичус, директор по массовому сегменту Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Первые абоненты Чистугаша уже оценили и стабильный доступ в интернет, и разнообразие каналов интерактивного телевидения от "Ростелекома". А чтобы не переживать за сохранность дома и участка во время отсутствия, можно подключить видеонаблюдение, которое оснащено датчиками движения и помогает при необходимости оперативно вызвать экстренные службы».


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