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Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку

Холдинг «ON Медиа», входящий в группу компаний МТС, провел исследование ко Дню молодежи и выяснил, какому контенту на их платформах отдают предпочтение татарстанские пользователи от 18 до 35 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рейтинг наиболее популярных фильмов и сериалов среди татарстанских пользователей онлайн-кинотеатра «Кион» в возрасте от 18 до 35 лет возглавил детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. На втором месте – экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация» (18+). Замыкает тройку лидеров остросюжетный детектив «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В топ-5 также вошли сериал «Бар "Один звонок"» (18+) режиссера Сергея Филатова с Данилой Козловским в главной роли и криминальная драма «Жизнь по вызову» (18+) Сарика Андреасяна.

Наиболее востребованными музыкальными жанрами у молодежи Татарстана стали поп, рэп и танцевальная музыка. Больше всего прослушиваний в «Кион Музыке» за первое полугодие 2026 гю собрали треки «Мальборо» музыканта Sayan, SMS исполнителя UncleFlexxx и «Банк» дуэта Icegergert и Zivert.

В литературе татарстанская молодежь отдает предпочтение фэнтези, любовным романам и фантастике. Только в Татарстане среди всех российских регионов у пользователей «Кион Строк» на первом месте в виртуальной «книжной полке» расположился любовный роман Натальи Юниной «С новым Гадом» (18+). Вторым по популярности среди татарстанской молодежи стало героическое фэнтэзи «Пистоль и шпага» (16+). Это второй роман в трилогии о нашем современнике, попавшем на Отечественную войну 1812 г. известного писателя-фантаста Анатолия Дроздова. Четвертая книга цикла «Нелюдь» — Факультет общей магии» (16+) набирающего популярность молодого писателя Дмитрия Шелега заняла третье место среди любимых произведений молодой аудитории книжного сервиса в Татарстане.

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