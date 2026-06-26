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«Киберпротект» представил обновление «Кибер Файлов», системы для синхронизации и безопасного обмена файлами

В новом релизе 10.2 расширены возможности управления корпоративными пространствами, добавлен почтовый плагин для Linux, обеспечена интеграция со службой каталогов Samba DC и внедрены современные инструменты мониторинга сервера. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

В «Кибер Файлах 10.2» реализованы функции копирования и перемещения как отдельных файлов, так и целых корпоративных папок. Операции можно выполнять в пределах одного пространства или между различными пространствами. Добавлены административные права «Может управлять корпоративными папками» — администраторы с такими правами получают полный доступ к корпоративным пространствам и могут управлять папками напрямую через пользовательский интерфейс.

В релиз включен почтовый клиент Mozilla Thunderbird (версии 128 и новее), который полноценно работает в Astra Linux 1.7 и 1.8, РЕД ОС 7 и 8, а также «Альт Рабочая станция» 10 и 11. Это позволяет пользователям сохранять и отправлять файлы через «Кибер Файлы» прямо из почтового клиента.

Реализована поддержка Samba DC, которая теперь может использоваться для аутентификации, управления учетными записями, а также получения почтовых адресов и атрибутов пользователей. Эти данные применяются для тонкой настройки механизма почтовых уведомлений и разграничения прав доступа.

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Для повышения удобства администрирования и контроля за состоянием системы добавлен сбор метрик с сервера «Кибер Файлов» с использованием стандарта OpenTelemetry. Собранная информация может передаваться и наглядно отображаться в панели Grafana. Это позволяет администраторам в режиме реального времени отслеживать производительность, анализировать нагрузку и быстро реагировать на изменения в работе сервера.

Обновление «Кибер Файлов 10.2» делает систему более гибкой и удобной для корпоративного обмена файлами. Улучшенные инструменты управления папками, поддержка Thunderbird на популярных российских ОС и современных стандартов мониторинга помогают организациям выстраивать эффективные, прозрачные и безопасные процессы.

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