«Сбер2В» и «Яндекс Доставка» расширили географию отправлений в более чем 14 000 пунктов выдачи заказов

Теперь продавцы интернет-магазинов «Сбер2B Онлайн-продажи» (ранее inSales) смогут отправлять товары клиентам через логистическую инфраструктуру «Яндекса», а покупатели смогут выбрать удобный способ доставки – курьером до двери или самовывоз из ближайшего пункта выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета». География доставки рассчитана на 1000 городов, в которых расположено более 14 тыс. пунктов выдачи заказов. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Интеграция рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Продавцы смогут настроить «Яндекс Доставку» в личном кабинете интернет-магазина и передавать заказы в доставку без ручной обработки, что поможет снизить затраты на развитие собственной логистической инфраструктуры. Отправить посылки можно через пункты выдачи «Яндекс Маркета» или с собственного склада в тысячу городов.

При оформлении заказа в интернет-магазине покупатель сможет выбрать любой удобный способ доставки – курьером до двери или самовывоз из ближайшего пункта выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета».

«Сегодня на базе «Сбер2B Онлайн-продажи» работают тысячи интернет-магазинов по всей стране. Мы отмечаем высокий интерес к выдаче заказов через ПВЗ: более 80% покупателей предпочитает забирать посылки из пунктов выдачи. Интеграция с «Яндекс Доставкой» позволит нашим продавцам увеличить лояльность клиентов, ускорить обработку заказов, расширить географию», ‒ отметили представители «Сбер2В».

«Для малого и среднего бизнеса скорость и удобство доставки напрямую влияют на повторные покупки. Благодаря нашей интеграции предприниматели смогут воспользоваться развитой логистической инфраструктурой в несколько кликов и предложить покупателям привычные сценарии получения заказов», ‒ сказал Никита Селезнев, глава направления логистики для e-com «Яндекс Доставки».

Сегодня в «Сбер2B Онлайн-продажи» доступны шесть курьерских служб в личном кабинете пользователя. Доставка позволяет отправить заказ в личном кабинете в несколько кликов без наценок, гарантируя сохранность груза.