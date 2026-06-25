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«МегаФон» запустил интернет для дачников Верхней Пышмы

Абоненты «МегаФона» в садовых товариществах в Верхней Пышме могут с комфортом общаться с близкими и оперативно пользоваться цифровыми сервисами благодаря запуску телеком-оборудования. Новый объект связи стал ответом на растущий трафик в летний период.

Согласно данным обезличенной аналитики оператора, максимальная нагрузка на сеть фиксируется в понедельник, когда объём переданных данных на этой территории увеличивается на 22% по сравнению со среднедневными показателями. Меньше всего проводят время онлайн в субботу.

Установленная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это обеспечивает широкое покрытие сети, а также уверенный сигнал на приусадебных участках и внутри домов. Покрытие сети четвертого поколения охватывает несколько садовых товариществ — «Черёмушки-5», СНТ №39 и №100.

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«Летом дачные участки становятся локацией, где собираются большие семьи, компании друзей. Важно, чтобы наши абоненты могли сохранить привычный уровень комфорта и воспользоваться привычными сервисами. После запуска нового оборудования максимальная скорость может достигать 120 Мбит/с — этого достаточно, чтобы смотреть любимые видео в высоком разрешении, пользоваться устройствами для умного дома и другими современными цифровыми продуктами», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артём Цыпленков.

В результате проведённых работ пользователи могут оперативно связаться с родственниками, рассказать об урожае в соцсетях, сделать необходимые покупки для сада с доставкой. Также владельцам дачных участков доступны звонки по технологии VoLTE (цифровые звонки через интернет), благодаря чему удобно одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

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