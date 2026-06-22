Разделы

Безопасность Искусственный интеллект
|

Sitronics Group: 52% сотрудников компаний готовы передать ИИ-ботам конфиденциальные данные

Специалисты отдела информационной безопасности Sitronics Group проанализировали статистику в разрезе угроз информационной и кибербезопасности за 2025 г. и первую половину текущего года. По оценкам разных ведомств, ущерб оценивается почти в 200 млрд руб. За первые пять месяцев этого года, по данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось более чем на 31%. Однако ИБ-специалисты отмечают, что темпы развития технологий ИИ позволяют эволюционировать методам и средствам киберпреступников, которые они сегодня применяют уже на всех этапах – от разведки до нанесения удара.

Помимо дипфейков, когда мошенники с помощью нейросетей воссоздают голоса и внешность, сегодня автоматизированы уже сами атаки. Для фишинга используются автономные ИИ-боты, которые распространяются по корпоративным сетям без участия человека, находят уязвимости на любом устройстве и могут атаковать одновременно тысячи сотрудников. ИИ-боты уже умеют анализировать профили в соцсетях для персонализации сообщений и используют многоэтапные схемы обмана для повышения доверия, сначала атакуя электронную почту, далее рассылая SMS и могут даже сымитировать телефонный звонок и диалог. При этом, по данным внутренних исследований специалистов Sitronics Group, 68% людей не распознают общение с ИИ-ботом, 52% – готовы передать ему конфиденциальные данные.

«В этом году у ИБ-специалистов по всему миру ожидается новый вызов – AI Worm. Исследователи сразу нескольких мировых организаций предупредили об «адаптивном черве», который самостоятельно распространяется по сети, находя уникальные уязвимости на каждом устройстве без участия человека, с целью полного захвата инфраструктуры с нулевыми затратами для атакующего. Опасность в том, что он «умный» и может менять стратегию поведения за доли секунды», – сказал руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

ИБ-специалисты предполагают, что реальные инциденты с AI Worm могут быть зафиксированы уже в этом году.

В Sitronics Group считают необходимым внедрение решений для анализа поведенческих аномалий в сети, а не просто сигнатуры вирусов, так как ИИ-черви не имеют постоянного кода, четко разграничивать доступ ИИ к базам данных, если компания использует корпоративных ИИ-ассистентов, и фильтры, проверяющие промпты на наличие вредоносного кода или скрытых инструкций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще