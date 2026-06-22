Sitronics Group: 52% сотрудников компаний готовы передать ИИ-ботам конфиденциальные данные

Специалисты отдела информационной безопасности Sitronics Group проанализировали статистику в разрезе угроз информационной и кибербезопасности за 2025 г. и первую половину текущего года. По оценкам разных ведомств, ущерб оценивается почти в 200 млрд руб. За первые пять месяцев этого года, по данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось более чем на 31%. Однако ИБ-специалисты отмечают, что темпы развития технологий ИИ позволяют эволюционировать методам и средствам киберпреступников, которые они сегодня применяют уже на всех этапах – от разведки до нанесения удара.

Помимо дипфейков, когда мошенники с помощью нейросетей воссоздают голоса и внешность, сегодня автоматизированы уже сами атаки. Для фишинга используются автономные ИИ-боты, которые распространяются по корпоративным сетям без участия человека, находят уязвимости на любом устройстве и могут атаковать одновременно тысячи сотрудников. ИИ-боты уже умеют анализировать профили в соцсетях для персонализации сообщений и используют многоэтапные схемы обмана для повышения доверия, сначала атакуя электронную почту, далее рассылая SMS и могут даже сымитировать телефонный звонок и диалог. При этом, по данным внутренних исследований специалистов Sitronics Group, 68% людей не распознают общение с ИИ-ботом, 52% – готовы передать ему конфиденциальные данные.

«В этом году у ИБ-специалистов по всему миру ожидается новый вызов – AI Worm. Исследователи сразу нескольких мировых организаций предупредили об «адаптивном черве», который самостоятельно распространяется по сети, находя уникальные уязвимости на каждом устройстве без участия человека, с целью полного захвата инфраструктуры с нулевыми затратами для атакующего. Опасность в том, что он «умный» и может менять стратегию поведения за доли секунды», – сказал руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

ИБ-специалисты предполагают, что реальные инциденты с AI Worm могут быть зафиксированы уже в этом году.

В Sitronics Group считают необходимым внедрение решений для анализа поведенческих аномалий в сети, а не просто сигнатуры вирусов, так как ИИ-черви не имеют постоянного кода, четко разграничивать доступ ИИ к базам данных, если компания использует корпоративных ИИ-ассистентов, и фильтры, проверяющие промпты на наличие вредоносного кода или скрытых инструкций.