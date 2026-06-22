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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал настольную теплицу с мини-компьютером для детей

Базовую версию набора «Умная теплица» для детей от шести лет выпустил резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». С его помощью дети могут научиться выращивать растения, программировать системы полива и освещения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Предприятия ОЭЗ Москвы вносят важный вклад в подготовку инженерных кадров и популяризацию современной промышленности. Так, разработчик и производитель методических материалов, а также цифрового учебного оборудования для образовательных учреждений выпустил базовую версию набора “Умная теплица”. С его помощью дети могут одновременно попробовать себя в роли биолога, инженера и программиста», — сказал Максим Ликсутов.

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Производит образовательный набор компания «Научные развлечения». В собранном виде это небольшая настольная теплица, с помощью которой можно наблюдать за растениями и создавать проектные работы по биологии, физике и робототехнике. В устройство встроен мини-компьютер, который круглосуточно собирает данные с мультидатчика: температуру воздуха, влажность почвы и уровень освещения.

Компания разрабатывает и производит методические материалы и цифровое учебное оборудование для школ и детских садов. Продукция помогает решать главную задачу — создавать интерактивную среду для подготовки будущих специалистов с самого раннего возраста. У предприятия более 30 патентов на свои разработки, а в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России включено 90 единиц изделий.

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