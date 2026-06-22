Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Почта России» тестирует мессенджер eXpress

В целях развития кибербезопасности и цифровой трансформации «Почта России» проводит тестирование отечественного корпоративного мессенджера eXpress.

Корпоративный мессенджер станет основой надёжной внутренней связи сотрудников «Почты» с соблюдением актуальных требований российского законодательства по защите информации. Переход будет проходить поэтапно, обеспечивая плавное внедрение нового инструмента. Он обладает функционалом видеосвязи, голосового общения и передачи файлов и легко интегрируется с внутренними сервисами компании.

Система надёжно защищает данные благодаря продвинутым встроенным ИБ-механизмам и гибкой модели управления доступом.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

«Мы уверены, что использование отечественного ПО повысит уровень информационной безопасности всей компании, защитив наши внутренние коммуникации и конфиденциальные данные. Это ещё один шаг в развитии цифровых технологий и укреплении кибербезопасности нашей компании», — сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«eXpress как вендор коммуникационных решений в РЖД и «Росатоме» понимает ответственность и важность создания надёжной и масштабируемой коммуникационной платформы. Такие решения призваны обеспечивать максимальную защиту российских корпораций и государственных организаций от современных информационных угроз, особенно когда речь идет об инфраструктуре «Почты России», — сказал основатель и CEO платформы eXpress Андрей Врацкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой

Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Обзор: Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще