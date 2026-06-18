Более половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную

Свыше половины ИТ-компаний в России до сих пор развертывают Kubernetes вручную. В опросе приняли участие представители крупных российских компаний, включая «Газпром Нефть», МТС, Rubytech, «Флант» и др.

Опрос выявил показательную тенденцию: 57% организаций по-прежнему развертывают Kubernetes-кластеры вручную, и лишь каждая пятая компания применяет полноценную автоматизацию управления виртуальными машинами в формате «инфраструктура как код». Эти данные показывают: зрелые инструменты уже существуют, но на практике большинство компаний еще не перешли к их системному применению — ручные сценарии остаются нормой там, где возможна полная автоматизация.

Ручные сценарии развертывания и сопровождения Kubernetes по-прежнему требуют высокой квалификации команд и увеличивают риски, связанные с обновлениями и неконтролируемыми изменениями конфигурации, особенно в production-средах.

При выборе платформы виртуализации функциональные возможности и совместимость с существующей инфраструктурой набрали одинаковое число голосов — по 37% каждый. Безопасность назвал приоритетом 21% респондентов, тогда как стоимость оказалась решающим фактором лишь для 5%. Это свидетельствует о том, что рынок ориентируется не на минимизацию затрат, а на устойчивость и практическую применимость решений в текущем ИТ-ландшафте.

Такая расстановка приоритетов говорит о зрелости рынка: даже при чувствительности к цене владения требования к управляемости и интеграции в существующую архитектуру становятся важнее.

Показательны и данные об использовании систем виртуализации. Российские и зарубежные платформы применяются в равной доле — по 39%, при этом 18% компаний находятся на этапе миграции с зарубежных решений на отечественные. Лишь 4% участников опроса заявили, что не планируют переход на российские системы. Это подтверждает, что импортозамещение в сегменте виртуализации перешло из стадии обсуждений в практическую плоскость.

То, что 18% компаний находятся в активной фазе миграции, соответствует типичной поэтапной модели перехода: часть нагрузок переводится на российские платформы, критичные системы пока остаются на привычных решениях.

Одновременно с этим формируется запрос на комплексное управление виртуальными машинами и контейнерами. 61% респондентов считает такой подход перспективным, при этом 28% из них отмечают его критическую важность, а 39% по-прежнему предпочитают раздельные модели управления. Это указывает на увеличивающуюся потребность рынка в современных платформах, способных объединить управление гибридными нагрузками без роста операционной сложности.

Для многих компаний ключевым сдерживающим фактором остается опасение усложнения эксплуатации и повышения требований к компетенциям команд, поэтому автоматизация развертывания Kubernetes-кластеров и возможность самообслуживания для реализации модели Kubernetes как сервис являются насущными потребностями у заказчиков.

«На практике большая часть времени уходит не на сам Kubernetes, а на подготовку инфраструктуры вокруг него — виртуальные машины, сети, хранилища, доступы. Наша задача — сделать так, чтобы кластер можно было “приготовить” как сервис за 10–15 минут, без ручной сборки каждого шага. Решением этой проблемы в экосистеме Deckhouse выступает связка Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander: вы один раз подготавливаете шаблон кластера, а дальше — автоматизируете развертывание, централизовано управляете правами пользователей, обеспечивая контроль за конфигурациями и повторяемость, и упрощаете эксплуатацию за счет автоскейлинга, динамического хранилища и автоматического заказа балансировщиков для приложений», — отметил Георгий Дауман, директор продукта Deckhouse Virtualization Platform.

Показательным примером реализации такого подхода служит кейс, внедренный командой «Фланта»: частное облако для разработчиков, в котором более 500 виртуальных машин на 20 гипервизорах и свыше 100 кластеров Kubernetes обслуживают всего два инженера — суммарно не более 3 часов в день. За шесть месяцев объем ресурсов вырос вдвое, а время самостоятельного развертывания кластера сократилось до 15 минут.