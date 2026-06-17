«Яндекс» представил умное решение с «Алисой» для гостиничного бизнеса

«Яндекс» представил комплексное решение для отелей. Новый продукт позволяет оборудовать номера отеля «Станциями» с «Алисой» и устройствами умного дома. На этих «Станциях» «Алиса» будет не только выполнять базовые функции ИИ-ассистента, но и консультировать гостей по любым вопросам об отеле. Решение включает также доступ к развлекательному контенту, софт для управления устройствами и помощь в их подборе. Найти отели с «Алисой» можно с помощью фильтра в «Яндекс Путешествиях». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» сможет ответить на любой вопрос об отеле и окрестностях. Например, она расскажет, где проходит завтрак, во сколько открывается спа-салон и какие интересные места есть поблизости. При этом она будет опираться на базу знаний, пополняемую персоналом отеля. Задавать «Алисе» вопросы можно как угодно: она работает на основе генеративной модели и понимает запросы, заданные в свободной форме. В дальнейшем через «Алису» можно будет нативно предлагать гостям дополнительные услуги — например, советовать массаж тем, кто спрашивал про спа.

Гости отеля смогут пользоваться своей подпиской «Яндекс Плюс», а если ее нет — автоматически получат ее на время проживания. Это позволит им слушать музыку и подкасты, смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске» и видео в интернете. После входа в свой аккаунт на «Яндексе» человек получит привычные ему сервисы и будет чувствовать себя, как дома. Например, он сможет включить свой плейлист или продолжить смотреть фильм с того места, где остановился. Если нет аккаунта на «Яндексе», его можно будет создать по упрощенной схеме. При выезде гостя из отеля его аккаунт сразу сбрасывается.

Отель может установить в номерах «Яндекс Станции» и ТВ-приставки, которые работают на YaOS и делают обычный телевизор умным. Команда «Яндекса» сама настроит устройства, их останется только включить в розетку. Дополнительно можно подключить опцию «Умный номер», чтобы гости могли голосом управлять освещением и микроклиматом. В этом случае специалисты «Яндекса» помогут подобрать необходимые устройства и подключить к «Алисе» уже существующее оборудование: например, кондиционеры.

«Яндекс» также предоставит программное обеспечение для управления устройствами. С его помощью сотрудники смогут загружать информацию об отеле для «Алисы» и управлять доступом умных устройств в интернет. Софт интегрируется с популярными системами управления отелем (PMS, Property Management System).

Решение предоставляется по подписке. Стоимость зависит от количества подключенных номеров и начинается от 500 руб. в месяц. Сами устройства приобретаются отдельно.