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OpenYard расширяет портфель OCP-решений в реестре Минпромторга

Российский производитель серверного оборудования OpenYard пополнил портфель реестровой продукции. 10 июня 2026 г. в реестр российской промышленной продукции были внесены сразу шесть продуктов компании: дисковая полка HD201-32E и пять вычислительных модулей семейства HN203I. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В реестр вошли вычислительные модули OpenYard HN203I-1MPD, HN203I-1MPF, HN203I-3MPF, HN203I-1XPD и HN203I-1XPF. Все пять модификаций подтвердили второй уровень радиоэлектронной продукции и получили по 160 баллов за выполнение операций и условий на территории Российской Федерации. Дисковая полка OpenYard HD201-32E получила 105 баллов.

HD201-32E предназначена для построения емких систем хранения данных и поддерживает установку до 32 SATA-дисков форм-фактора 3,5 дюйма емкостью до 30 ТБ каждый. В конфигурации с экспандером до четырех дисковых полок могут объединяться в кластер на 128 дисков общей емкостью до 3840 ТБ для задач холодного хранения данных.

Семейство HN203I – это новое поколение OCP-решений OpenYard на базе процессоров Intel Xeon 6. Платформа предназначена для построения современных масштабируемых ЦОД, облачных инфраструктур, кластерных систем и сред виртуализации. Впервые OpenYard представила HN203I в 2025 г., а включение модулей в реестр Минпромторга закрепляет их статус российской промышленной продукции.

Наличие реестровых записей расширяет возможности применения решений OpenYard в корпоративных и государственных проектах, а также упрощает планирование закупок для заказчиков, ориентированных на требования регуляторов и использование российского оборудования.

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«Включение сразу шести продуктов OpenYard в реестр Минпромторга – важный результат для всей команды. Для нас это подтверждение последовательной работы над развитием собственной продуктовой линейки, локализацией и расширением портфеля решений для современных ИТ-инфраструктур. За этим стоит большая работа нащих специалистов: инженеров, производства, команды по сертификации, качеству, закупкам и сопровождению продукта», – отметил Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard.

Производство оборудования OpenYard осуществляется на собственной производственной площадке компании в Рязанской области.

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