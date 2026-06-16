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ГК Softline запустила модуль расширенного логирования для платформы BPMSoft

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила сертификацию решения «Softlinelog: Расширенное логирование изменений для BPMSoft». Разработка обеспечивает полную прозрачность работы пользователей с данными платформы, что отвечает растущему запросу на усиление контроля действий в корпоративных системах и вписывается в стратегию ГК Softline по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение представляет собой надстройку для коробочных продуктов BPMSoft и позволяет расширять функциональность журнала. Его запуск стал первым практическим шагом в рамках соглашения о партнерстве, которое компании закрепили в июне 2026 г. После установки дополнения в системе появляются новые возможности по фиксации всех изменений, которые происходят с объектами платформы – от создания записей до редактирования параметров и прав доступа. Заказчики получают возможность отслеживать действия сотрудников, анализировать историю правок и оперативно выявлять несогласованные изменения.

Продукт распространяется через магазин приложений BPMSoft и предполагает техническую поддержку от «Софтлайн Решений» как разработчика. Для внедрения достаточно установить пакет в работающую систему – решение автоматически интегрируется с журналом событий платформы, не требуя глубокой доработки базовой конфигурации.

Отдельное внимание уделено задачам информационной безопасности. В условиях ужесточения требований к защите данных дополнение помогает расследовать инциденты: при утечке информации журнал аудита показывает, кто из сотрудников имел доступ к данным и когда именно просматривал их. Также фиксируются факты доступа к закрытой информации, что важно для соблюдения коммерческой тайны и внутренних регламентов.

«Запрос на детальный аудит в корпоративных системах растет: компаниям важно не просто фиксировать события, а понимать контекст изменений. Softlinelog дает готовый механизм логирования, который подключается через штатные средства расширения платформы. Мы рады предложить рынку практичное решение, которое экономит время на внедрение и снижает операционные риски при работе с чувствительными данными», – сказал Владимир Грибоедов, менеджер по развитию продаж BPMSoft в компании «Софтлайн Решения» (входит в ГК Softline).

«Softlinelog – качественное отраслевое дополнение для BPMSoft: оно использует штатные механизмы платформы, поэтому работает стабильно, не “ломается” при обновлениях. Модуль закрывает востребованный сценарий – детальный аудит действий пользователей, – и уже доступен в нашем магазине приложений. Партнерство с командой “Софтлайн Решений” позволяет нам быстрее реагировать на запросы регуляторов и отраслевые стандарты», – сказал Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft.

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