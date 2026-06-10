Rosa Virtualization прошла функциональное тестирование на отраслевом полигоне Fplus для банковского сектора

Производитель электроники Fplus и российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ Роса» успешно завершили комплексное тестирование системы виртуализации Rosa Virtualization на оборудовании Fplus. Испытания проходили в рамках проекта отраслевых полигонов, реализуемого под эгидой ИЦК «Финансы», и были направлены на проверку соответствия требованиям, предъявляемым к средам виртуализации для банковской отрасли.

Решение компании НТЦ ИТ «Роса» было развернуто на вычислительном кластере Fplus и прошло серию функциональных испытаний в условиях и конфигурации, приближенных к реальной банковской эксплуатации. Аппаратная часть полигона была построена на базе реестрового оборудования Fplus: серверов «Спутник», системы хранения данных «Салют» и коммутатора FDS 5456YC-R. Задачей тестирования была проверка работы Rosa Virtualization на отечественном аппаратном стеке, а также оценка функциональности решения в сценариях, значимых для эксплуатации виртуальной инфраструктуры в банковской среде.

В ходе функционального тестирования проверялись развертывание и базовая эксплуатация виртуальной инфраструктуры, работа виртуальных машин, управление вычислительными ресурсами, взаимодействие с системой хранения данных и сетевой инфраструктурой, а также сценарии, связанные с отказоустойчивостью и администрированием среды виртуализации. По итогам испытаний Rosa Virtualization подтвердила корректную работу на оборудовании Fplus и готовность к использованию в составе импортонезависимого технологического стека.

Rosa Virtualization 3.0 — это комплексное решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. Rosa Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов.

«Архитектура вычислительного кластера с продуктом виртуализации НТЦ ИТ «Роса» обеспечивает необходимый уровень оптимизации ИТ-инфраструктуры, повышения безопасности, гибкости управления, снижения затрат и улучшения качества обслуживания клиентов банка», — сказал директор по стратегическому развитию Fplus Станислав Поплавский.

«Для заказчиков из финансового сектора особенно важно заранее понимать, как российское программное обеспечение работает на отечественном оборудовании в условиях, максимально приближенных к промышленной эксплуатации. Тестирование на отраслевом полигоне Fplus позволило подтвердить, что Rosa Virtualization может использоваться как основа для построения независимой и управляемой виртуальной инфраструктуры, соответствующей требованиям корпоративных и банковских заказчиков», — отметил директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса» Вячеслав Кадомский.

Проект отраслевых полигонов создан для проверки совместимости и производительности отечественного ПО и оборудования в ключевых классах банковских систем, включая АБС, процессинг, дистанционное банковское обслуживание и другие направления. Все решения тестируются на полностью импортонезависимом технологическом стеке.

Полигон функционирует по модели, максимально приближенной к промышленной эксплуатации. Разработчики разворачивают собственные решения на отечественном оборудовании и проводят имитацию реальных сценариев работы. Результаты тестирования защищаются перед представителями банковского сообщества и регулятора. Такой подход снижает риски при переходе на российские технологии и дает возможность принимать решения о внедрении, опираясь на валидированные данные об эффективности продуктов.