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ИТ-экосистема «Лукоморье» начинает сотрудничество с Treolan

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о начале сотрудничества с ИТ-дистрибьютором Treolan. В рамках партнерства все решения экосистемы «Лукоморье» стали доступны для партнерской сети Treolan.

Сотрудничество направлено на расширение доступности отечественных ИТ-решений для российских компаний и развитие партнерского канала поставок. Благодаря широкой региональной сети и экспертизе Treolan партнеры дистрибьютора смогут предлагать заказчикам комплексные инструменты для автоматизации бизнес-процессов, управления проектной деятельностью и цифровой трансформации.

В продуктовый портфель Treolan вошли все решения ИТ-экосистемы «Лукоморье», включая no-code-платформу «Акола», ESM-систему «Диво», инструменты для управления проектами и разработкой («Яга», «Финист», «Стрелка», «Мера» и другие). Все продукты внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России и соответствуют требованиям к проектированию компонентов критической информационной инфраструктуры.

Партнерство позволит Treolan расширить предложение в сегменте российских корпоративных ИТ-решений, а экосистеме «Лукоморье» — усилить присутствие на рынке за счет развитой партнерской сети дистрибьютора, которая насчитывает более 3,5 тыс. компаний в 230 городах России.

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Денис Зобков, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказал: «Сотрудничество с компанией „Лукоморье“ — важный шаг в развитии нашего портфеля решений. Более двадцати в ИТ-экосистеме „Лукоморье“, объединённых единой логикой и усиленных технологиями искусственного интеллекта, дадут нашим заказчикам мощный инструмент для оптимизации проектной деятельности и бизнес-процессов. Это не просто софт — это готовая среда для роста и инноваций. Именно то, что сегодня нужно бизнесу для гибкого и эффективного развития».

Артур Дудецкий, директор по работе с партнерами ИТ-экосистемы «Лукоморье», отметил: «Для нас как для вендора важно не только развивать собственные продукты, но и создавать вокруг них полноценную экосистему — с качественной технической, методологической и сервисной поддержкой. Партнерство с Treolan — это возможность объединить экспертизу и вместе предлагать заказчикам более комплексные и эффективные решения для автоматизации и цифровизации. Уверены, что сотрудничество поможет масштабировать проекты и принести дополнительную ценность бизнесу».

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