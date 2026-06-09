Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для поддержки трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА

Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачную инфраструктуру и сервисы для прямой трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА 2026. Аудитория сервиса в момент трансляции составила рекордные 4,5 млн зрителей, что на 65% выше показателей прошлого года. Более того, в день финала количество новых пользователей кинотеатра увеличилось более чем на 400 тыс. человек.

Особенность прямых спортивных трансляций — в резких всплесках пользовательского трафика. Во время крупных матчей аудитория может вырасти в 3-5 раз перед началом игры, в ключевые моменты или в конце встречи. В пиковые периоды инфраструктура онлайн-кинотеатра должна выдерживать нагрузку без прерываний трансляции и снижения качества изображения.

Для организации трансляции финального матча между ПСЖ и «Арсеналом» онлайн-кинотеатр Okko использовал собственную инфраструктуру доставки контента OkkoCDN, которая обеспечивала раздачу 7,8 Тбит/с трафика. Суммарная раздача в сервисе с учетом подключения внешних провайдеров CDN превышала 10 Тбит/с.

Для поддержки трансляции при высокой нагрузке Okko также задействовал инфраструктуру, развернутую в облаке Cloud.ru на платформах Advanced и VMware. Облака провайдера использовались как резервная площадка — объем нагрузки на время трансляции вырос на 20%. Инфраструктура отработала без сбоев, что позволило Okko справится с пиковыми нагрузками во время эфира на миллионную аудиторию.

«Крупные спортивные события — это всегда серьезное испытание для технологической инфраструктуры. В момент начала финала мы обслуживали более миллиона авторизаций и дальше обеспечивали трансляцию на несколько миллионов устройств. Okko много лет последовательно инвестировал в развитие ИТ-инфраструктуры, поэтому сервис смог гарантировать зрителям стабильный доступ к трансляции и максимальное качество изображения даже при рекордной нагрузке», — сказал CTO Okko Иван Карев.

«Финал Лиги чемпионов — это событие, во время которого сердца миллионов болельщиков по всему миру бьются чаще. Сервис Okko позволил российским футбольным фанатам стать частью важного для всего спортивного мира события, почувствовать атмосферу большого спорта. Благодаря сотрудничеству Cloud.ru и Okko в день большого финала зрители смогли насладиться игрой в полном объеме: без обрывов трансляции и падений качества картинки», — сказала директор департамента по работе с компаниями экосистемы Cloud.ru Дарья Фролова.

Ранее Okko уже использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады. Тогда облачная инфраструктура помогла сервису обеспечить стабильный доступ к контенту во время соревнований, за которыми в прямом эфире следили около 8 млн зрителей.