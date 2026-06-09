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Гигабитный интернет МТС пришел еще в два жилых комплекса Барнаула

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Алтайском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры жители нескольких ЖК в Центральном районе Барнаула получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители ЖК «Оскар» на проспекте Красноармейском, 61Б и ЖК «Адалин» на Южном тракте,15 — оба они находятся в Центральном районе Барнаула. Около 1000 семей смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» онлайн-игры, удаленно учиться и работать по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

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«Мы постоянно работаем над развитием нашей фиксированной сети в Барнауле. С начала года мы обновили свой действующее оборудование, сделав гигабитную сеть доступной для жителей 2000 квартир, расположенных в Железнодорожном и Октябрьском районах. Также мы обеспечили гигабитом жителей нескольких новостроек Индустриального района – ЖК «Колумб», ЖК «Дружный 2», ЖК «Елочки» и ЖК «Шотландия». Как показывает опыт, новые скорости особенно оценят геймеры, киноманы и большие семьи, использующие множество устройств одновременно. Наша задача — обеспечить их качественным домашним интернетом, чтобы они всегда оставались на связи, отдыхали и развлекались с использованием цифровых сервисов и могли решать свои повседневные задачи», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

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