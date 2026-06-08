«Авито Работа»: чаще всего навыки работы с ИИ стали требовать у операторов колл-центров

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за весну 2025 и 2026 гг. и выяснили, в каких профессиях работодатели наиболее активно начали включать навыки работы с ИИ в перечень требований к соискателям. Чаще всего такие требования указывались в вакансиях для операторов колл-центров: весной 2026 г. число таких предложений выросло на 73% за год. Сегодня сотрудники контактных центров все чаще используют инструменты на базе ИИ для подготовки ответов клиентам, обработки обращений и автоматизации рутинных задач.

На втором месте оказались дизайнеры — количество вакансий с требованиями навыков работы с ИИ для этих специалистов выросло на 62% год к году. Замыкают тройку лидеров SMM-специалисты, для которых число подобных предложений за год увеличилось на 54%. В их работе ИИ-инструменты активно применяются для создания визуального контента, генерации текстов и анализа эффективности коммуникаций.

Также в число профессий с наиболее заметным ростом спроса на навыки работы с ИИ вошли администраторы (+38%) и контент-менеджеры (+29%).

В целом наиболее значительный рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован среди специалистов по продажам (+80%) и сотрудников служб поддержки (+67%). Средние предлагаемые зарплаты для специалистов с такими навыками достигали 77998 руб/мес и 43844 руб/мес соответственно. При этом относительно более низкие зарплатные предложения для специалистов службы поддержки во многом объясняются высокой долей вакансий со сменным графиком, а также возможностью трудоустройства без значительного профессионального опыта.

«Работодатели все активнее интегрируют технологии искусственного интеллекта в повседневные бизнес-процессы, поэтому навыки работы с ИИ становятся востребованными не только в IT-сфере, но и в массовых профессиях. Особенно заметно это в сферах клиентского сервиса, продаж, маркетинга и административной поддержки, где ИИ помогает автоматизировать рутинные операции, ускорять обработку информации и повышать производительность сотрудников. При этом интерес соискателей к таким вакансиям тоже растет: больше всего число откликов за год выросло на позиции графических дизайнеров (+124%), менеджеров по продажам (+101%) и инженеров (+100%)», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

Тренд на распространение ИИ-компетенций заметен и на региональном уровне. Наиболее высокий рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован в Красноярском крае (+117%), Алтайском крае (+79%) и Ленинградской области (+67%).