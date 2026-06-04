Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах

Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в Mах. Меморандум подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор Mах Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей, к которой подключено более 200 российских и иностранных банков. Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности Mах.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин: «Мы рады предоставить десяткам миллионов пользователей Mах возможность совершать покупки и переводы максимально быстрым, удобным и надежным способом. Наше приложение выступит еще одной площадкой, которая даст гражданам доступ к набору платежных сервисов. Кроме персонального QR-кода пользователи также смогут привязать в приложении свой банковский счет для оплаты "по лицу", а также в будущем получить льготы при совершении покупок в рамках пилота проекта "Моя карта «Мир"».

Генеральный директор Mах Фарит Хуснояров: «Благодаря сотрудничеству с НСПК, транзакции с помощью Mах становятся такими же быстрыми и естественными, как отправка сообщения. Это удобно, поскольку пользователю больше не нужно переключаться между приложениями, и безопасно, так как доступ к сервису дополнительно защищен от несанкционированного доступа биометрией лица пользователя».

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе Mах. Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу в национальном мессенджере.