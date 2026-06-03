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«Ростелеком» и ГлавНИВЦ Управделами Президента РФ будут совместно развивать решения в сфере ИИ

Подписано соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами Президента РФ (ГлавНИВЦ). Стороны объединят усилия для развития вычислительной инфраструктуры, тестирования отечественных программных продуктов, разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и коммерциализации перспективных ИТ-проектов. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Среди направлений сотрудничества — разработки в области ИИ, включая генеративные модели, и реализация пилотных проектов в этой сфере, разработка программно-аппаратных платформ для обучения, развертывания и эксплуатации ИИ-моделей и другие. Также предполагается совместно развивать решения в области подготовки, обработки, хранения и использования данных, информационной безопасности и повышения эффективности вычислительных ресурсов.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Екатерина Бурчина, вице-президент — директор по продажам продуктов коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», сказала: «ГлавНИВЦ решает широчайший спектр задач, включая разработку специализированного ПО для высших органов власти. Для нас это соглашение — шаг к созданию устойчивого партнерства, где наука и индустрия работают на общий результат. Мы видим большой потенциал в проектах по искусственному интеллекту, где сможем объединить экспертизу специалистов, вычислительные ресурсы и опыт практического внедрения. Уверена, что сотрудничество с ГлавНИВЦ позволит ускорить появление востребованных отечественных решений и повысить их готовность к промышленному применению».

Александр Ковчев, директор ГлавНИВЦ, сказал: «Обмен опытом и объединение компетенций с “Ростелекомом”, крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений, станут драйвером для перехода государственного сектора к ИТ-архитектуре нового поколения, обеспечивающей бесшовную интеграцию, безопасную масштабируемость и непрерывность цифровой эволюции. Внедрение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволит перейти от реактивного управления к предиктивной аналитике, оптимизируя рабочие процессы и повышая качество обработки данных. Формирование единого защищенного технологического контура с унифицированными стандартами кибербезопасности гарантирует предотвращение утечек и атак на критическую инфраструктуру, а также возможность наращивания мощностей без потери уровня защиты».

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