Более 60% дата-центров планируют перестроить системы распределения электроэнергии

Российские операторы дата-центров начали пересматривать подходы к построению систем распределения электроэнергии на фоне роста ИИ-нагрузок. По данным совместного исследования CHINT и Аналитического центра ИКС, 61% участников опроса планирует изменить архитектуру систем распределения электроэнергии в ЦОДах, столько же — повысить уровень резервирования.

Сегодня стойки мощностью более 10 кВт уже используют свыше половины опрошенных компаний (56%). При этом отрасль начинает готовиться к инфраструктуре нового класса — GPU-кластерам для систем искусственного интеллекта.

«Появление высоконагруженных GPU-кластеров требует пересмотра привычных подходов к организации инженерной инфраструктуры дата-центров. Рынок начинает готовиться к эксплуатации стоек мощностью в десятки и сотни киловатт, а это уже другой уровень требований к распределению электроэнергии, резервированию и охлаждению. В ближайшие годы внедрение новых архитектур электропитания и изменение подходов к проектированию самих ЦОДов может заметно ускориться», — отметил лидер сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT Петр Истомин.

Участники исследования уже рассматривают различные сценарии модернизации инфраструктуры. Так, 33 респондента сообщили о планах повысить уровень резервирования систем распределения электроэнергии, 32 — изменить архитектуру их построения, 14 — перейти от кабельных систем к шинопроводам. Еще четыре компании рассматривают переход к сетям постоянного тока на фоне роста плотности мощности стоек. Поскольку респонденты могли выбирать сразу несколько вариантов ответа, исследование показывает не выбор единого сценария развития, а набор технологических направлений, которые сейчас обсуждаются рынком.

Среди основных проблем действующей инфраструктуры участники исследования назвали высокую стоимость и сложность обслуживания систем распределения электроэнергии (49%), трудности при модернизации (47%) и дефицит места для установки нового оборудования (41%). Иными словами, отрасль сталкивается не только с ростом нагрузок, но и ограничениями существующих площадок.

Исследование также зафиксировало изменение критериев выбора оборудования. Наиболее значимым фактором для заказчиков оказалось доверие к бренду — этот параметр важен для 82% респондентов. Второе место заняла энергоэффективность оборудования (79%), тогда как цена оказалась лишь на пятой позиции (70%).

При выборе производителя ключевыми факторами стали компетенции поставщика (89%), сроки поставки (80%) и успешный опыт эксплуатации оборудования на аналогичных объектах (79%). При этом наличие собственного производства в России (55%) и присутствие продукции в реестре Минпромторга (52%) участники рынка оценили заметно ниже, чем способность поставщика обеспечивать SLA и сервисную поддержку в регионе присутствия ЦОДа (75%).

Отдельный блок исследования посвящен системам интеллектуального управления и мониторинга параметров потребляемой электроэнергии. Наиболее востребованным оказалось детальное измерение энергопотребления на уровне ИТ-стоек (61%), главных распределительных щитов (56%) и систем гарантированного питания (54%). В качестве основных протоколов передачи данных участники рынка назвали SNMP (83%) и Modbus TCP (59%).

«В индустрии ЦОДов традиционно основное внимание уделяли оборудованию бесперебойного и гарантированного электропитания, ИБП и ДГУ соответственно. На системы распределения электроэнергии обращали меньше внимания. Но с увеличением размеров и сложности объектов, а главное, с повышением плотности мощности и необходимостью обеспечивать высокий уровень надежности интерес к этим системам существенно вырос», — отметил директор по контенту Аналитического центра ИКС Александр Барсков.

Исследование основано на глубинных интервью с представителями более 50 компаний: техническими директорами, главными инженерами и руководителями подразделений, отвечающими за проектирование и эксплуатацию систем распределения электроэнергии в дата-центрах.