«Ростелеком» и КХЛ представляют лимитированные роутеры нового поколения

«Ростелеком» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) представит лимитированную партию роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6). Оборудование будет доступно эксклюзивно для жителей Ярославской области — родины хоккейного клуба «Локомотив», только что защитившего чемпионский титул. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Рады, что можем разделить радость от победы “Локомотива” вместе с нашими абонентами и сделать для них нечто особенное. Выступая провайдером телетрансляций лиги, мы обеспечили прямую трансляцию более миллиона минут игры! Наши лимитированные роутеры с КХЛ — это не просто гаджеты, а настоящий помощник для каждого хоккейного фаната. Это уникальная возможность поддержать своих героев и стать еще ближе к любимому виду спорта».

«Ростелеком» уже более 10 сезонов выступает телекоммуникационным партнером КХЛ — компания оказывает техническую поддержку в организации прямых эфирных трансляций матчей. В рамках сотрудничества стороны создают совместные проекты, которые делают хоккей ближе для болельщиков из разных уголков страны. Среди таких проектов ─ тур кубка Гагарина, в который ежегодно отправляется главный трофей лиги.

Осенью 2025 г. «Ростелеком» начал производство домашних роутеров шестого поколения. Лимитированные роутеры Wi-Fi 6 для самых преданных хоккейных фанатов были созданы в Москве на заводе «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома»). На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Лимитированная серия роутеров будет распределена случайным образом среди новых абонентов «Ростелекома» в Ярославской области. Установку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для того, чтобы стать абонентом, необходимо оформить заявку на подключение домашнего интернета.