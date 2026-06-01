Разделы

Телеком Техника
|

«Ростелеком» и КХЛ представляют лимитированные роутеры нового поколения

«Ростелеком» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) представит лимитированную партию роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6). Оборудование будет доступно эксклюзивно для жителей Ярославской области — родины хоккейного клуба «Локомотив», только что защитившего чемпионский титул. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Рады, что можем разделить радость от победы “Локомотива” вместе с нашими абонентами и сделать для них нечто особенное. Выступая провайдером телетрансляций лиги, мы обеспечили прямую трансляцию более миллиона минут игры! Наши лимитированные роутеры с КХЛ — это не просто гаджеты, а настоящий помощник для каждого хоккейного фаната. Это уникальная возможность поддержать своих героев и стать еще ближе к любимому виду спорта».

rtc_routery_khl.jpg

Ростелеком

«Ростелеком» уже более 10 сезонов выступает телекоммуникационным партнером КХЛ — компания оказывает техническую поддержку в организации прямых эфирных трансляций матчей. В рамках сотрудничества стороны создают совместные проекты, которые делают хоккей ближе для болельщиков из разных уголков страны. Среди таких проектов ─ тур кубка Гагарина, в который ежегодно отправляется главный трофей лиги.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Осенью 2025 г. «Ростелеком» начал производство домашних роутеров шестого поколения. Лимитированные роутеры Wi-Fi 6 для самых преданных хоккейных фанатов были созданы в Москве на заводе «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома»). На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Лимитированная серия роутеров будет распределена случайным образом среди новых абонентов «Ростелекома» в Ярославской области. Установку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для того, чтобы стать абонентом, необходимо оформить заявку на подключение домашнего интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290