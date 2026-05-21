Стратегическое партнерство «Сател» и «Алроса»: цифровая трансформация на базе современных ИТ-решений

Компания «Сател», российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, и «Алроса», мировой лидер по добыче алмазов, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны договорились объединить усилия для совместной работы в области комплексной модернизации и импортозамещения систем промышленной связи, оповещения и безопасности на объектах «Алроса». В рамках партнерства ключевыми направлениями взаимодействия станут видеоаналитика, сети передачи данных, громкоговорящая и диспетчерская связь, локальные системы оповещения. Об этом CNews сообщил представитель «Сател».

Компании будут проводить совместные исследования в области развития технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения, в том числе с привлечением цифровой лаборатории «Алроса». Эксперты компаний проверят гипотезы применения видеоаналитики, больших языковых моделей (LLM) и технологий синтеза речи в различных направлениях, например, геологии или производстве. Функциональные возможности разрабатываемых совместными усилиями решений позволят предсказывать показатели и сценарии по входным данным и скрытым закономерностям, анализировать ситуацию на объектах по фото и видео на наличие аварийных ситуаций и нарушений техники безопасности, выдавать рекомендации и прогнозы.

Сотрудничество «Сател» и «Алроса» будет выстраиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Объединение технологических возможностей позволит партнерам создать оптимальные условия для реализации инновационных проектов, что послужит драйвером для устойчивого цифрового развития предприятий.

«Сотрудничество с компанией «Сател» направлено на внедрение передовых технологических решений с применением искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, повышения операционной эффективности и создания многоуровневой системы безопасности», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям «Алроса».

«Для «Сател» подписание соглашения открывает новую главу в развитии современных технологий для горнодобывающей отрасли. «Алроса», лидер российской алмазодобывающей отрасли, обладающий уникальным техническим потенциалом, выбирает российский стек технологий — и для нас это огромная ответственность. Вместе мы создаем не просто отдельные решения, а технологический фундамент суверенной промышленной инфраструктуры», — сказал Артур Айнетдинов, президент компании «Сател».