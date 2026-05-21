«Гравитон» и ITKey объединят усилия для создания доверенной облачной среды

Разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» и компания ITKey, специализирующаяся на разработке решений для корпоративных облаков, заключили соглашение о стратегическом взаимодействии. Стороны договорились о совместной работе над созданием программно-аппаратных стеков, которые станут основой для масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструктуры российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Сотрудничество направлено на формирование целостной экосистемы импортонезависимых продуктов, где аппаратные возможности серверов будут максимально синхронизированы с функционалом облачных платформ. Компании планируют использовать собственные технологические площадки и облачные мощности для проведения комплексных испытаний, проверки архитектурных гипотез и тестирования систем на отказоустойчивость в условиях экстремальных нагрузок.

Помимо инженерного взаимодействия, партнерство затронет сферу профессионального образования: «Гравитон» и ITKey намерены реализовать серию исследовательских и методических проектов, а также запустить программы обучения для подготовки специалистов, способных эффективно управлять современными цифровыми активами. Такой подход позволит не только предложить рынку проверенные технологические связки, но и обеспечить заказчиков необходимой экспертизой для их внедрения и эксплуатации.

«Сотрудничество с ITKey открывает для “Гравитон” новые возможности в сегменте высоконагруженных облачных сервисов. Мы видим растущий запрос рынка на глубокую оптимизацию вычислительной техники под специфические задачи виртуализации и контейнеризации. Объединение наших компетенций позволит создавать преднастроенные комплексы, которые сократят время запуска критически важных бизнес-процессов и гарантируют высокий уровень технологического суверенитета», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Для нас партнерство с “Гравитон” — это логичный шаг в развитии стратегии построения открытой и эффективной облачной среды. Синергия надежного оборудования и гибкого программного обеспечения является ключевым фактором успеха при реализации масштабных ИТ-стратегий. Мы уверены, что совместные наработки в области тестирования и подготовки кадров станут важным вкладом в развитие всей отечественной ИТ-индустрии», — отметил Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.