МКАО «Воксис» объявляет финансовые результаты 2025 года по МСФО: рост EBITDA составил 39%

МКАО «Воксис» представляет ключевые финансовые показатели по итогам 2025 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Основной деятельностью компании является обеспечение бизнеса интеллектуальными цифровыми инструментами для управления клиентом на всех этапах его жизненного цикла. Об этом CNews сообщили представители «Воксис».

Выручка компании достигла 6 336 млн руб. Рост составил 20,9% (1 094 млн руб. в абсолютном выражении) по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика связана с активным ростом новых направлений, включая FinTech и AdTech, а также внедрением высокотехнологичных сервисов и их масштабированием во всех бизнес-вертикалях.

Общий показатель EBITDA вырос на 39,2% (426 млн. в абсолютном выражении) и составил 1 514 млн руб. Темпы роста EBITDA опередили динамику роста выручки. Это связано с повышением операционной эффективности и опережающим ростом более маржинальных продуктов.

Компания продолжает поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки. Денежные средства, привлеченные за отчетный год, были направлены на масштабирование бизнеса. По итогам 2025 года соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,4x. Это подтверждает финансовую устойчивость компании и создает основу для поддержания высоких темпов роста EBITDA.

«По итогам 2025 г. мы набрали хороший темп роста и уверенно развиваемся как технологический провайдер для управления жизненным циклом клиента: от первого касания до сбора платежей и формирования долгосрочной лояльности. Несмотря на текущие экономические вызовы, мы видим серьезный задел для дальнейшего масштабирования. Наша цель в 2026 г. — обеспечить рост выручки и EBITDA минимум на 50%», — сказал генеральный директор МКАО «Воксис» Павел Зайцев.