«Элемент-Технологии» и «Спинтроника» подписали соглашение о поставке блоков питания

Компании «Элемент-Технологии» (входит в группу компаний «Элемент») и «Спинтроника» подписали соглашение на поставку порядка 20 тыс. реестровых блоков питания отечественного производства для ноутбуков и высокопроизводительных серверов на российских процессорах Baikal. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Соглашение закрепляет договоренности о поставке первой пробной партии с последующей совместной модернизацией блоков питания для оптимизации их применения в оборудовании «Спинтроники». Поставка включает в себя четыре товарные группы: блоки питания на 65Вт для ноутбуков, а также серверные блоки питания формата CRPS на 800 Вт, 1300 Вт и 1600 Вт. Общая сумма контракта может превысить 500 млн рублей.

Блоки питания будут произведены на собственной производственной площадке компании «Элемент-Технологии», расположенной в ОЭЗ «Технополис Москва», «Алабушево». Это гарантирует соответствие российским стандартам и требованиям, предъявляемым при производстве силовой электроники, контроль качества, оптимальные сроки производства и упрощенную логистику.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Юрий Халиф, генеральный директор «Элемент-Технологии»: «Блоки питания – ключевой элемент, от которого зависит стабильность и корректная работа всех компонентов устройства. Именно блоки питания обеспечивают непрерывную работу всей ИТ-инфраструктуры. В данном случае выбор блоков питания российского производства гарантирует необходимое качество и сервис для заказчиков».

«Компания «Спинтроника» — это отечественный дизайн-центр, который специализируется на разработке материнских плат и электронных модулей на различных процессорах. На сегодняшний день у компании есть эксклюзивные разработки конечных устройств и серверов на отечественном процессоре Baikal. Мы планомерно наращиваем процент использования отечественных комплектующих в разрабатываемых нами изделиях собственного производства. Совместно с коллегами из Группы компаний «Элемент» протестировали производимые ими блоки питания. По результатам тестирования было принято решение о возможности использовать данные устройства как в серверах, поставляемых на рынок России, так и, при необходимости, в конечных устройствах», — сказал Дмитрий Линев, генеральный директор «Спинтроники».

