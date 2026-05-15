Университет Иннополис и Фонд русско-арабских исследований и информации договорились о партнерстве в науке и образовании

Российский ИТ-вуз и ближневосточный исследовательский центр запланировали совместные программы академического обмена, бизнес-миссии, стажировки и другие проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали директор университета Дмитрий Вандюков и директор фонда Маджед бен Абдель Азиз Аль-Турки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Партнеры планируют программы обмена преподавателями, экспертами и студентами для проведении лекций, стажировок и совместных экспериментов по информационным технологиям, применению ИИ в работе и учебе, робототехнике и другим направлениям.

Стороны также заинтересованы в организации совместных профессиональных мероприятий, включая бизнес-миссии — это выездные образовательные программы в международные компании для российских владельцев бизнеса и топ-менеджеров, специалистов по коммерциализации научных разработок и госслужащих, которые проводит Институт дополнительного образования Университета Иннополис. Подобные бизнес-миссии уже состоялись в Китай, Индонезию, Индию и ОАЭ. Новое сотрудничество расширит географию стажировок на Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока.

Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «Цель партнерства нашего ИТ-вуза и Фонда русско-арабских исследований и информации — обмен лучшими практиками и инновационным опытом в сферах дополнительного образования и науки. Мы уверены, такое сотрудничество внесет вклад в укрепление международных академических и технологических связей между Россией и Саудовской Аравией. Для Университета Иннополис, который открыт к международному научному взаимодействию, сотрудничает с 54 академическими партнерами из 25 стран и объединяет студентов и преподавателей из 33 государств, расширение партнерской сети на Ближнем Востоке важный шаг в развитии».

