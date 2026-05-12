Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС усилила сеть у самой большой школы в России

Компания МТС построила новые базовые станции в Воронеже в районе активной застройки рядом с яблоневыми садами. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла несколько крупных жилых комплексов, частный сектор, лесопарковую зону и самую большую школу в стране. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Качественная голосовая связь и мобильный интернет МТС охватили более четырех тысяч семей, проживающих в жилых комплексах «Спутник» и «Городские сады», в коттеджных поселках «Лесная Поляна 1, 2», а также в 17-этажных многоквартирных домах по улице Ломоносова.

Кроме того, улучшилось качество связи и скорость интернета у мегашколы – образовательного центра «Содружество», где обучается почти три тысячи школьников, у мегадетского сада и крупной городской поликлиники с подстанцией скорой помощи. Покрытие сети также расширилось на корпус Воронежского аграрного университета, Научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии, дендрарий и лесопарковый участок, где в теплое время года любят отдыхать местные жители.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Проведенные работы на сети МТС обеспечили комфортное подключение местных жителей к мобильному интернету, быструю загрузку приложений, стабильный поток видеоконтента и высокую скорость передачи данных независимо от нагрузки на сеть.

«Мы продолжаем добавлять мощности нашей инфраструктуре в Воронеже. Большое внимание уделяем молодым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета. Например, в прошлом году мы обновили сеть LTE и на 75% увеличили скорость передачи данных рядом с ЖК «Бунин», «Современник», «Новый Современник» и «Ласточкино». Район мегашколы тоже активно застраивается и заселяется. Наше новое телеком-оборудование позволяет пропускать больше мобильного трафика и значительно увеличивает скорость интернета для жителей. При этом мы построили сеть с большим запасом прочности с учетом развития микрорайона и роста числа новых жильцов в строящихся ЖК», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290