«Северсталь Сеть» усиливает цифровую инфраструктуру

«Северсталь Сеть», созданная в результате объединения компаний «Северсталь Дистрибуция» и «А Групп», усиливает цифровую инфраструктуру и запускает модульный центр обработки данных на площадке складского комплекса в Подольске. Новый дата-центр усилит надежность ключевых систем площадки и станет важным элементом дальнейшего развития цифровых и клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок «Северсталь Сети» в Московском регионе. Инфраструктура комплекса позволяет поддерживать в наличии на складе до 34 тыс. тонн металлопроката широкого сортамента — от трубной продукции до сортового проката — и оперативно отгружать заказы во все федеральные округа России.

Одной из ключевых особенностей площадки является организация многопозиционных отгрузок - в рамках одного контракта клиенты могут формировать поставки по десяткам позиций. Такой подход сокращает количество закупочных операций и снижает логистические издержки. Также складской комплекс предоставляет услугу разбивки крупных пачек на части требуемого размера, что позволяет клиентам получать металл поштучно, в розницу или по нужному весу, не переплачивая за лишний объем.

Современная автоматизированная система управления складскими процессами обеспечивает точный учет, а отдельный склад предварительной комплектации помогает предоставить оперативную обработку заказов. На производственном участке выполняются услуги по резке металла: газовая и абразивная резка, работы на ленточнопильных станках и гильотине, поперечная резка.

Для клиентов доступны различные варианты упаковки: стандартная упаковка лентами на паллетах и поддонах с деревянными прокладками, а также решения для поставок в Крайний Север и регионы с высокой влажностью (усиленная упаковка, морская увязка грузов). Возможны погрузка на деревянные ложементы и использование коротких автомобилей для объектов со сложным подъездом.

Запуск модульного центра, построенного компанией AUXO совместно с ДАТАРК, усилит надежность ИT-систем металлоцентра, обеспечивая бесперебойную работу всех автоматизированных систем и гарантирует непрерывность работы даже при аварийных ситуациях.

«Северсталь Сеть» последовательно совершенствует сервис для клиентов малого и среднего бизнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Мы знаем, что для наших клиентов критически важны скорость, прозрачность и предсказуемость поставок, а значит, устойчивость ИТ-систем становится одним из факторов конкурентоспособности. Запуск модульного центра обработки данных в Подольске усиливает надежность ключевых систем складского комплекса и помогает нам обеспечивать еще более быстрый, удобный и предсказуемый сервис на всех этапах — от оформления заказа до отгрузки», – отметил Владимир Пуликов, руководитель бизнес-развития «Северсталь Сети».

