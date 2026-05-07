Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» масштабировал сеть для цифрового комфорта жителей Даровского

«МегаФон» увеличил территорию покрытия для шести тысяч жителей Кировской области. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование в поселке городского типа Даровской. Теперь местные жители и гости населенного пункта получили доступ к стабильной голосовой связи и скоростному мобильному интернету до 50 Мбит/с на большей площади населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Даровском расположен памятник архитектуры, где сейчас находится музей с уникальной зоологической коллекцией. Экспозиция включает 263 вида птиц, представляющих орнитофауну России и тропических регионов, а также 29 видов животных. По масштабу и качеству экспонатов коллекция сопоставима с материалами ведущих зоологических музеев страны. Такая экспозиция способна стать точкой притяжения для любителей природы и туристов со всей Кировской области.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Увеличенная территория покрытия и быстрый интернет помогут гостям и жителям поселка пользоваться цифровыми сервисами для работы, обучения и решения различных задач. Стабильный сигнал сети позволит предпринимателям использовать онлайн-банкинг, а также инструменты для продвижения бизнеса в интернете.

«Улучшение качества связи в поселке является частью комплексной программы развития сети в Кировской области. С начала года наши инженеры построили и модернизировали более 30 телеком-объектов в различных районах региона. Обновление инфраструктуры в Даровском позволило расширить зону покрытия и обеспечить высокую скорость интернета, что важно для повседневной жизни тысяч людей, работы местного бизнеса, интеграции жителей в единое цифровое пространство», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще