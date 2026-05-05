«Телфин» предоставил услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предоставил комплексные услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject. В результате компания повысила качество ведения переговоров с артистами и в 10 раз увеличила клиентскую базу. Об этом CNews сообщил представитель «Телфин».

Продюсерский центр UniProject оказывает услуги по продвижению музыкантов: от обучения и записи до организации концертов и постоянного дохода с выступлений. Сфера экспертизы компании — музыкальный маркетинг и SMM для начинающих и уже востребованных исполнителей, ротация в музыкальных чартах и на стриминговых сервисах (Spotify, Apple Music, VK Music), арт-менеджмент и решение организационных вопросов, а также PR, медийное сопровождение, сотрудничество с блогерами и СМИ.

Для качественной работы продюсерского центра необходима была постоянная поддержка артистов без технических сбоев и пропущенных вызовов. Продюсеры и менеджеры регулярно созваниваются с клиентами, ведут переговоры, обсуждают не только деловые, но и творческие цели, амбиции и пожелания.

Подключение виртуальной АТС «Телфин.Офис» позволило компании получать регулярную обратную связь от артистов, обеспечивать постоянное информационное сопровождение на концертах и съемках. Кроме того, продюсерский центр подключил мобильные номера с функцией SMS-информирования и облачное хранилище. Виртуальная АТС была интегрирована с CRM-системой «Битрикс24» — таким образом менеджеры продюсерского центра стали в 4 раза чаще дозваниваться до клиентов, количество сорванных звонков значительно сократилось, а техническое качество связи показало более стабильное соединение.

«Опыт работы с IP-телефонией у нас уже был, но качество связи не всегда устраивало артистов и наш бизнес. Мы смогли перенести все необходимые данные и интеграцию с CRM на платформу “Телфин”, в результате существенно улучшили качество услуг и даже расширили количество исполнителей, с которыми сотрудничаем. К нам приходят многие компании, персонально обращаются артисты и музыканты — и всем мы рекомендуем начинать подход к творчеству с выбора сервисов в бизнесе. Поэтому сейчас наш продюсерский центр стал реферальным партнером “Телфин”: мы делимся своим опытом и предлагаем сервисы компании, с которой нам нравится работать», — сказал Дмитрий Дум, основатель и генеральный директор продюсерского центра UniProject.

«Взаимодействие с UniProject является показательным примером успешной трансформации бизнес-отношений. Сотрудничество с продюсерским центром, в частности взаимодействие с Дмитрием, позволило выстроить доверительные отношения, основанные на достижении общих финансовых показателей. Благодаря внимательному подходу и эффективной реализации совместных задач нам удалось масштабировать проект, а наш партнер стал и нашим клиентом», — сказала Ирина Корягина, руководитель отдела по работе с партнерами «Телфин».